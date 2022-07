Szintet lépett az emberi szervezet műanyagszennyezése

Bármikor, amikor palackozott vizet fogyasztunk vagy mikrohullámú sütőben melegítünk ételt műanyagedényben, mikrorészecskék kerülnek a szervezetünkbe táplálkozáskor.

A szennyezés hatása ráadásul még nem is tisztázott, a Másfélfok azonban utánajárt annak, amit tudni lehet.

A mikroműanyag darabkák közül a 150 mikrométernél (µm) nagyobbak kiürülnek a szervezetből, az ennél kisebb darabkák azonban már átjuthatnak a nyirokrendszerbe, illetve a vérkeringésbe, igaz bőven 1 százalék alatt marad azoknak az aránya, amelyek ténylegesen fel is szívódnak a szervezetben.

Jóval veszélyesebbek a 20 µm-nél kisebb műanyagdarabok, amelyek már a szerveket is képesek elérni. A legkisebb, 10 µm-nél kisebb darabkák pedig akár a sejtekbe is behatolhatnak, átjuthatnak a vér-agy gáton és méhlepényen is.

A műanyagdarabok méretén kívül az alak a másik fontos tényező a hatások becslése szempontjából: a szálak általában mérgezőbbek, mint a törmelékek.

A szervezetbe kerülő mikroműanyagok 90 százaléka ürül ki.

A szálasanyagok a tüdőben növelik a daganat kialakulásának kockázatát (114 szövetminta 87 százaléka cellulóz- vagy műanyagszálat tartalmazott, vagyis ezek az anyagok nemcsak bejutnak a szervezetbe légzés útján, hanem fel is halmozódnak ott.)

A mikroműanyagok nagy felülete oxidatív stressz és gyulladások kialakulását okozhatja.

A műanyagok károsíthatják továbbá az immun- és az idegrendszert.

A tüdő ereibe bejutva magas vérnyomást okozhatnak, rosszabb esetben érelzáródás is kialakulhat.

Az anyag felhalmozódása már csecsemőkorban megkezdődik. A babák szervezetébe jutó mikroműanyag mennyisége függ attól is, hogy mennyi ideig és milyen módon sterilizálják a táplálásukra használt cumisüveget, de attól is, hogy hogyan melegítik és rázzák fel annak tartalmát. Ezek alapján

a csecsemők szervezetébe bejutó mikroműanyagok száma 14 600 és 4 550 000 között alakulhat naponta.

És már a nanoműanyag is veszélyt jelent; a mikroműanyagnál is kisebb, a 100 nanométeres méretet sem elérő műanyag részecskék akár a bőrön keresztül is behatolhatnak a szervezetünkbe.

A mikroműanyagok rendkívül lassan bomlanak, a szervezetből való eltávolításuk nem valósítható meg.

