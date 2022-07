42 fok: korábban elképzelhetetlen a hőség a briteknél

Hétfőről keddre virradóra valószínűleg minden idők legmelegebb éjszakájának mondhattak búcsút a britek: voltak olyan területei az országnak, amelyeken nem esett 25 Celsius-fok alá a hőmérséklet ebben a napszakban sem. Suffolkban hétfőn 38,1 Celsius-fokot mértek, ami épp csak elmaradt a 2019-es rekord 38,7 foktól, írja a BBC.

Legalább négy ember fulladt már vízbe az országban a kánikulai napok idején tavakban vagy folyókban enyhülést keresve. A London, Manchester és York közti területen a legmagasabb fokú hőségriadó van érvényben, ugyanis a meleg emberéleteket is veszélyeztet.

Fejleszteni kell a vasúti hálózatot a felmelegedés miatt

A vörös zónában található vasútvonalakon jelentős korlátozásokat léptettek életbe, az embereket megpróbálják rábírni arra, hogy ne utazzanak. Egyes vonatállomásokról egyáltalán nem indulnak járatok, míg mások csak korlátozott számban indítanak vonatokat. A szigetországban teljesen szokatlan hőség biztonsági kockázatokkal jár, a vezetékek és a sínek nagyon felmelegszenek.

Suffolkban 62 fokosan izzottak a vonatsínek a hétfői nap folyamán.

Vasúti tisztviselők szerint a jelenlegi hálózat egyszerűen képtelen megbirkózni ezzel az igénybevétellel, és évekbe fog telni az, míg a hálózat teljes egészét át tudják alakítani úgy, hogy már ne okozhasson fennakadásokat a hőség sem.

Rengetegen hívnak mentőt a hőségben

A kórházakat és a mentőket is nagy nyomás alá helyezi a kánikula. Hétfőn Londonban 6600 a hőséggel kapcsolatos hívást kaptak a mentők – nyolcezer hívást prognosztizáltak korábban –, éjjel 11 órakor is 300 hívás futott be egyidejűleg. Operációkat és előre egyeztetett vizsgálatokat is lemondtak a hőség miatt a The Guardian cikke szerint. Az idősotthonokban kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy a jelenlegi körülmények közt a lehető legnagyobb biztonságban tartsák a sérülékeny embereket. Az NHS hőgutával foglalkozó aloldalát 525 százalékkal többen látogatták meg az interneten a múlt héten, mint korábban.

Legalább 100 iskola bezárt,

a vízellátás pedig helyenként akadozott, alacsony nyomást tapasztalhattak a háztartásokban, illetve ideiglenesen nem is folyt víz a csapokból. A mezőgazdaságban dolgozók is kiemelték, hogy nincsenek felkészülve ezekre a körülményekre, bár egyelőre nem alakult ki valódi szárazság a földeken. Fontos ugyanakkor, hogy erre felkészüljenek a jövőben. A nagy melegre igen érzékeny tehenek esetében az is felmerült, hogy zárt térben sziesztázzanak a kánikulai napokon - ezek az állatok már 25 fokos hőmérsékleten úgy érezhetik magukat, mint egy ember 40 fokban, írja a The Guardian.

A kifutópályák aszfaltja is megolvad

Luton reptere nem indított repülőgépeket az időjárás körülményei miatt: egy Cataniából érkező EasyJet-járat utasait arról tájékoztatták, nem tudják megkísérelni a landolást a reptéren, mivel a kifutópálya aszfaltja megolvadt a melegben. A

z autópályákon nagy dugók alakultak ki, mivel nagyon sokan indultak munkahelyükről otthonukba a forróság miatt.

Az országban erdőtüzek is pusztítanak, mindenkit arra kérnek, hogy ne hagyjon szemetet az erdőben és ne gyújtson tüzet,

valamint lehetőleg maradjon otthon, vagy tartózkodjon árnyékban és igyon megfelelő mennyiségű vizet.

Eközben a leköszönő miniszterelnök, Boris Johnson egy stratégiai megbeszélés helyett egy légi parádén vett részt, amiért súlyos kritika illette őt.

