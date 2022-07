Már 22, közte 3 gyerek halálos áldozata van a nyugat-ukrajnai orosz rakétatámadásnak – videók, fotók

Huszonkét ember vesztette életét a nyugat-ukrajnai Vinnicjában, amelynek központját még csütörtökön érte orosz rakétatámadás – írja a Kyiv Post jelentése alapján a hvg.hu. Az ukrán lap szerint a sérültek száma eléri a kilencvenet.

Vinnicja piros jellel a térképen:

A lövedékek eltaláltak egy bevásárlóközpontot is, amelynek a parkolójában 50 autó kapott lángra a detonációk után. Megrongált épületnél tűzoltók Vinnicjában 2022. július 14-én, miután orosz rakétatámadás érte a nyugat-ukrajnai várost. MTI/AP/Efrem Lukackij

Egy térfigyelő kamera rögzítette, amint a békés járókelők a becsapódás után menekülnek, fedezékbe húzódnak:

According to the #Ukrainian Interior Ministry, the rocket attack on #Vinnytsia killed 23 people, including three children. Seventy-one people were hospitalized. Eighteen people are still missing. pic.twitter.com/890jutTJ12

Hatalmas fekete füsttömeg szállt fel a becsapodás után:

? #Russia continues its terrorist attacks: shopping mall and maternity ward in #Vinnytsia in Western #Ukraine has been hit. Multiple dead including children. pic.twitter.com/3VA1hvvqvi — Igor Sushko (@igorsushko) July 14, 2022

Ez maradt a rakétázás nyomában:

Here’s the aftermath of Russias continued missile strikes on the Ukrainian city of #Vinnytsia. @ZelenskyyUa has called this an open act of terrorism and he’s completely right #RussiaTerroristState and must be held accountable for war crimes in Ukraine. pic.twitter.com/T6xeAcJZ4p — ??Skyleigh Heinen?? (@Sky_Lee_1) July 14, 2022