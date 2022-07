A magyarság aránya küszöbérték alá süllyedhet Romániában a népszámlálás miatt

A romániai Országos Statisztikai Intézet egy héttel meghosszabbította a népszámlálás határidejét, és július 24-ig kitolta a személyes lekérdezéses szakaszt. A Népszámlálás.ro erdélyi honlap azonban arra figyelmeztet, hogy így is akár százezer magyar maradhat ki a statisztikából.

A kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület által indított honlap arra figyelmeztetett szerdán, hogy az elmúlt hetekben nagyon lassan haladt a népszámlálás személyes lekérdezésen alapuló szakasza, és ebben a szakaszban a lakosságnak minimális lehetősége volt arra, hogy segítse az összeírás folyamatát. Most azonban újra lehetőség nyílik a még meg nem számolt lakosság aktív részvételére.

Sok településen újra megnyitották ugyanis az összeírópontokat, ahol számlálóbiztos rögzíti a jelentkezők adatait. Ugyanakkor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) megyei, és területi szervezeteinél is lehet jelezni, ha valahol még nem járt a számlálóbiztos.

A szövetség irodái abban segítenek, hogy értesítik a jelzett lakcímnek megfelelő körzet számlálóbiztosát.

A honlap összesítése szerint kedvezőtlenül alakultak a számok a jelentős magyar lakossággal rendelkező megyékben. Kolozs megyében a feltételezett lakosság 26 százalékát, Marosban és Szatmárban 20, Biharban 15, Hargitában 14, Szilágyban 13, Kovászna megyében pedig 12 százalékát nem sikerült még megkérdezni. A nyilvántartásba nem vett lakosság sorában pedig megyénként akár több tízezer magyar nemzetiségű is lehet.

Amint a kampány során korábban többször elmondták: azoknak az adatait, akik létezésének nyoma van a különböző állami és szolgáltatói adatbázisokban, de akiket nem sikerült megszámolni, ezekből az adathalmazokból fogják beemelni a népszámlálás adatai közé. Az így pótolt adatok azonban már nem térnek ki az illető személy nemzeti és vallási identitására, anyanyelvére. Márpedig Romániában azokat a kisebbségeket illetik meg nyelvi jogok egy-egy településen, amelyek helyi aránya meghaladja a húsz százalékot.

A népszámlálási hiányosságok akár azt is eredményezhetik, hogy egy-egy településen a küszöbérték alá süllyed a magyarság aránya.

A Népszámlálás.ro portálon közölt adatok szerint Temesváron a lakosság mintegy 45 százaléka, Szilágysomlyón mintegy 40, Kolozsváron 36, Marosvásárhelyen 30, Gyergyószentmiklóson 28, Csíkszeredában és Szatmárnémetiben pedig 26 százaléka még nincsen összeírva.

Romániában először szerveztek olyan népszámlálást, amely első szakaszában a családok maguk is kitölthették az interneten a kérdőívet. A május végén lezárult önkitöltéses szakaszban az ország becsült lakossága 46,8 százalékának az adatait sikerült összegyűjteni. Júniustól kérdezőbiztosok látogatják azokat a családokat, amelyek adatai korábban nem kerültek be, vagy hiányosan kerültek be a statisztikába.

Nyitókép: Veres Nándor