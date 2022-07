Már Fehéroroszország is külföldi tulajdonú társaságokra csapott le

A hivatalos jogalkotási portálon közzétett rendelet szerint az olyan országokból származó részvényesek, amelyek "barátságtalan cselekményeket követnek el fehérorosz jogi és/vagy magánszemélyekkel szemben, nem rendelkezhetnek részvényeikkel".

A közlemény szerint tilos elidegeníteni az ilyen társaságok részvényeit, ezeket egy külön számlán zárolják.

A külföldi tőkéjű, korlátozás alá eső vállalkozások közé tartozik több állam - brit, észt, osztrák, cseh és holland résztulajdonú társasága. A tiltólistára került az észt faipari Mozy Timber Plant Ltd., az ugyancsak észt, mezőgazdasági eszközöket gyártó Lidselmash Holding Management Company korlátolt felelősségű társaság, illetve a holland Minsk Watch Factory Ltd. is.

Nyitókép: monsitj/Getty Images