Mariupol eleste óta nem volt ilyen nehéz hete Ukrajnának

Az elmúlt napokban több, Liszicsanszktól délre fekvő falvat sikerült bevenniük az orosz erőknek: igaz, mindeközben az ukrán tüzérség fejfájást okozott a támadóknak. Egyes orosz zászlóaljakat össze kellett vonni, vagy kivonták azokat a harcokból, hogy helyreállítsák ütőképességüket, állítja az ukrán hadsereg.

A Háborús Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War) nemzetközi kutatóintézet elemzése szerint ennek köszönhetően lehetséges, hogy a következő napokban úgy érhet el áttörést az orosz hadsereg, hogy közben elkerüli a Donyec folyón való, nehéz átkelést, írja a CNN.

Nehéz helyzetben az ukránok

Azok a területek, amelyek fölött az ukránok az elmúlt napokban kontrollt vesztettek, mind a folyó nyugati oldalán találhatók, tíz kilométerre Liszicsanszk külvárosától.

"Az oroszok Liszicsanszk felé közelednek, a közeli városokban sáncokat húznak. A várost repülőkről bombázzák" - mondta Szerhij Hajdaj, a luhanszki területi katonai közigazgatás vezetője. Hajdaj elismerte, hogy a helyzet nehéz, az orosz erők több,

a várostól délre található faluban sáncolták el magukat,

és Bila Horánál előrenyomultak. "Katonáinknak nem könnyű megtartani a védelmet" - ismerte el.

Gyengülnek az utánpótlási vonalak

Oroszország ezen a területen is ugyanazt a taktikát alkalmazza, amelyet a háború során máshol is: intenzív bombázásokat követően vesznek be területeket.

A szomszédos Szeverodonyeck városának peremén és a szomszédos településeken is zajlanak még a harcok:

az ukránok veszélyeztetett utánpótlási vonalai ugyanakkor egyre gyengébbek, az orosz tűzerő puszta méretével ledarálja a védelmi pozíciókat.

Az elmúlt napokban elszenvedett vereségek valószínűleg a legnehezebb hetet jelentik az ukrán hadsereg számára azóta, hogy Mariupolban az utolsó védők is megadták magukat.

Az autópályát is támadják

A Liszicsanszk környéki támadásokkal párhuzamosan az oroszok erőfeszítéseket tesznek a Bakhmutba vezető autópálya elvágására is: egyes helyeken

már csak néhány kilométerre vannak az autópályától.

Szeverodonyeck és Liszicsanszk ukrán védelme sok orosz egység tűzerejét felemésztette, azonban még mindig igénybe vehetik a Délnyugat-Oroszország közeli területein várakozó tartalékokat - miközben Ukrajna legjobb egységeinek egy része súlyosan leépült a hónapok óta tartó rakéta-, rakéta-, tüzérségi és légitámadások miatt.

Ha az ukránok úgy döntenek, hogy beássák magukat Liszicsanszk körül, akkor jelentős, talán hetekig tartó orosz erőfeszítésekre lesz szükség, hogy bevegyék a várost, mely súlyos veszteségeket szenvedhet.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij