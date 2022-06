Átment az EP-n a klímaadó és a szociális klímaalap is

A legutóbbi plenáris ülésen a képviselők elvettették, a szerdai ülésen viszont megszavazták a Fit for 55 (Irány az 55 százalék) csomag részét képező, három fő jogszabállyal kapcsolatos parlamenti álláspontokat.

Az ETS reformjáról elfogadott álláspont értelmében a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának gyakorlatával 2027-től fokozatosan fel kell hagyni, hogy az 2032-re teljesen megszűnjön; a kibocsátáskereskedelemből származó bevételeket pedig az EU és a tagállamok kizárólag klímavédelemre fordíthatnák.

Az EP sajtóközleménye szerint, a tervezett intézkedések az európai klímarendelettel összhangban azt hivatottak biztosítani, hogy az Európai Unió 2030-ra legalább 55 százalékkal kevesebb üvegházhatású gázt bocsásson ki, mint 1990-ben, 2050-re pedig klímasemlegessé váljon.

A sajtóközleményben azt is hozzátették, a jogszabálycsomag intézkedései ahhoz is nélkülözhetetlenek, hogy az unió már jóval 2030 előtt függetlenedni tudjon a drága és környezetszennyező orosz fosszilis energiahordozóktól. Fideszes álláspont: ez szégyenletes Az Európai Parlament (EP) baloldali többsége nem tudott abba belenyugodni, hogy a legutóbbi plenáris ülésen a testület leszavazta a klímaadót, és minden eljárási szabályt megkerülve visszaerőltette újabb szavazásra a javaslatot - jelentette ki Tóth Edina, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán. Az uniós parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta az úgynevezett klímaadóról szóló uniós javaslatot, amelynek értelmében az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer 2029-től kiterjedne a lakossági épülethasználatból és közlekedésből származó kibocsátásra. A képviselő "döbbenetesnek" nevezte, hogy az EP baloldali többsége "szégyenteljesen és minősíthetetlenül," "addig szavazott egy szövegről, amíg az úgy alakult, hogy nekik kedvező legyen." "Ez a nagy demokrácia és jogállamiság az Európai Parlamentben" - tette hozzá, megjegyezve, hogy álláspontja szerint nem lehet a lakossággal megfizettetni az átállás árát. Mint mondta, uniós intézményközi tárgyaláson a tanács oldaláról a magyar kormány továbbra is ezt az álláspontot fogja képviselni. A képviselő azt is elmondta, hogy a klímaadó által előzetes számítások szerint, magyar viszonylatban, az üzemanyagok 20-25 százalékos drágulása várható, a családok havi rezsiköltsége pedig közel 10-12 ezer forinttal növekedne havonta.

Az EP szerdán szintén megszavazta, a nagy károsanyag-kibocsátású árukra kivetett új importdíj bevezetését is, a szén-dioxid határkiigazítási mechanizmust, amely az Európai Unióba importáló egyes vállalatokat arra kötelezi, hogy a határon fizessenek szén-dioxid-kibocsátási költségeket. Elfogadták továbbá a szociális klímalapot is, amely a rászorulókat támogatná majd az energiaátmenet miatt megnövekedő kiadások miatt.

