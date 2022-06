Folyamatosan osztogatják a behívókat Ukrajnában

Ukrajnában február 24-e óta az ország egész területén általános mozgósítás van érvényben, ami szerint a 18 és 60 év közötti hadköteles férfiakat bármikor behívhatják a seregbe. A katonai behívók kézbesítésének szabályairól az elejétől kezdve vita folyik. Eleinte egymásnak ellentmondó információk jelentek meg azzal kapcsolatban, mennyire jogszerűen járnak el az érintett szervek akkor, amikor utcán, kávézókban, kocsmákban, az ellenőrzőpontokon vagy a munkahelyeken nyújtják át a behívót - tudósította az InfoRádiót Simon Rita, a Kárpáti Igaz Szó munkatársa Ungvárról.

Az Ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Erőinek sajtószolgálata az RBK-Ukrajina hírportál megkeresésére adott tájékoztatást a témában. A közlemény szerint bárhol átadhatják a behívót, mivel a törvény nem határozza meg annak konkrét kézbesítési helyét. Mindössze annyi a kitétel, hogy a személy igazolni tudja magát, és a papíron feltétlenül szerepeljen, hogy a behívott személy mikor és hol jelenjen meg. Továbbá kiemelték, hogy a behívót csakis a hadkiegészítő parancsnokság munkatársai, valamint az önkormányzatok, vállalkozások, intézmények, szervezetek erre felhatalmazott személyei adhatják át.

Ám így, hogy nem csak a lakóhelyen lehet átnyújtani a dokumentumot, az utóbbi időben már

az üdülőközpontokban és a strandokon is razziáznak a parancsnokság alkalmazottjai.

Olyan videófelvétel is megjelent a legnagyobb közösségi oldalon, amelyen állítólag az látszik, ahogy a medencében álló férfinek átnyújtják a kéretlen iratot. Ezt a cselekedetet az internetezők közül többen is helyeselték. Azzal érvelnek, hogy a nyugati megyékbe menekült belső-ukrajnaiak túlságosan elkényelmesedtek, pedig nem most van itt az ideje a pihenésnek, amikor más férfiak a harcmezőn az életüket áldozzák a hazáért.

Időről időre Kárpátalja nagyvárosaiban is felröppen egy-két pletyka arról, hogy bevásárlóközpontok bejáratánál, parkolókban osztogatják a behívókat. A helyiek olyannyira tartanak a besorozástól, hogy a Telegram üzenetküldő alkalmazáson már egy csatornát is létrehoztak annak érdekében, hogy időben értesítsék az érintetteket arról, épp hol osztogatnak behívókat.

Az ukrán hadsereg Szárazföldi Erőinek sajtószolgálata kiemelte, hogy a kézbesített behívó nem jelenti azt, hogy az érintettet azonnal be is sorozzák katonának.

Ha valaki a dokumentum kézhezvétele után nem jelenik meg a megadott időben a területileg illetékes toborzóközpontban, 1500-tól 3400 hrivnyáig terjedő közigazgatási bírságra számíthat.

Azok, akik első ízben megjelentek, átmentek az orvosi bizottságon, alkalmasnak találták őket, de nem jelentek meg a sorkatonai állomáson, már bűncselekményt követnek el. Ilyen esetekben a büntetés háromtól öt évig terjedő szabadságvesztés. Több száz halott minden nap David Arahamija, a Moszkvával tárgyaló ukrán küldöttség vezetője, a Volodimir Zelenszkij elnök mögötti Nép Szolgája párt frakcióvezetője egyesült államokbeli látogatása során nyilatkozott az Axios amerikai hírportálnak, amelyben azt mondta, hogy az ukrán hadsereg napi vesztesége a háborúban átlagosan 200-500 fő, a jelentős számú sebesülttel együtt pedig megközelíti az ezret. Hozzátette: Ukrajnában egymillió embert mozgósítottak, és van lehetőség a hadsereg létszámának további kétmillió fővel történő megnövelésére az orosz agresszió elleni küzdelem folytatása érdekében. (MTI)

