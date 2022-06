Észak-Korea: a WHO szerint a Covid-helyzet valószínűleg egyre rosszabb

A hivatalos észak-koreai álláspont szerint napi 390 ezres esetszámmal jutott csúcsra a koronavírus-járvány az országban két hete: Phenjan arról sosem közölt adatokat, hogy hányan adtak pozitív tesztet, a szakértők pedig azt gyanítják, hogy az állami médiában közzétett adatok alulreprezentálják az esetek valós számát.

"Feltételezzük, hogy a helyzet egyre romlik, nem pedig javul" – mondta Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti főnöke a Reuters cikke szerint.

Nincsenek bővebb adataik

A WHO az észak-koreai állami média által nyilvánosan közölt számokon túlmenően nem jutott hozzá semmilyen információhoz.

"Problémáink vannak a nyers adatokhoz való hozzáféréssel, nem tudjuk, milyen a helyzet a valóságban"

- mondta Ryan, hozzátéve, hogy a WHO együttműködik szomszédos országokkal, például Dél-Koreával és Kínával, hogy megpróbáljon jobb képet kapni. Segítséget is felajánlottak több alkalommal, vakcinát és egyéb eszközöket is küldenének.

Halottakról nem beszélnek

Az ország 96 610 újabb lázas emberről számolt be csütörtökön országos zárlat közepette. A KCNA állami hírügynökség halálos áldozatot nem említett, arról ugyanakkor tájékoztatott, hogy a tartományok fokozzák" járványellenes kampányaikat, beleértve a lezárásokat, a gyógyszerek és orvosi felszerelések gyártásának gyorsítását, valamint fertőtlenítési munkálatok elvégzését. A mezőgazdasági munkák ugyanakkor folytatódnak az országban.

A gyógyszeriparra fókuszálnak

A beszámoló szerint Kim Tok Hun észak-koreai miniszterelnök gyógyszergyárakat ellenőrzött annak érdekében, hogy az ország gyógyszeriparát új, magasabb szintre emeljék,

ezáltal a nemzetközi sztenderdeknek is megfeleljenek,

tudósít a KCNA.

"Az elegendő mennyiségű gyógyszergyártás és -ellátás előfeltétele az emberek életének és egészségének védelmének a jelenlegi szigorú járványellenes kampányban" - írták.

