Újra úton Novák Katalin

„Indulok Berlinbe” – posztolta ki a Facebookra Novák Katalin.

Azt is írja a magyar-angol kétnyelvű posztban, hogy „a jelenlegi nemzetközi helyzetben kiemelt jelentőséggel bír, hogy személyesen találkozzunk és beszéljünk egymással”.

Az államfő beiktatása után egyből Lengyelországba utazott, majd Erdélyben tett magánlátogatást.

Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, „azt látjuk az eddigi néhány hetes tapasztalatok alapján, hogy valóban a köztársasági elnök asszony ezen a területen kifejezetten aktív, nem csoda, hiszen bár a családügyek területén ismerte meg őt az ország szélesebb közvéleménye, de ezt megelőzően Martonyi János kabinetjében dolgozott a Külügyminisztériumban, franciául is, angolul is, németül is kiválóan beszél. (...) Szerintem nagyon sokat tud intézni egy köztársasági elnök, mert fontos és protokolláris is a szerepe. Egy állam első polgárát mindenhol megkülönböztetett tisztelettel fogadnak, ennek megfelelően az ő véleménye, érvei, az országról alkotott összképe befolyásolhatja a nemzetközi partnerek gondolkodását Magyarországról.”

A Novák Katalin által képviselt külpolitikai irányvonallal kapcsolatban így fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter:

„A köztársasági elnöknek azt senki nem szabhatja meg, hogy mit és hogyan képviseljen, de tisztában van azzal, hogy az alkotmány alapján a külpolitika a kormány hatáskörébe tartozik,

ezért az általános külpolitikai irányát a kormánynak a köztársasági elnökök tiszteletben szokták tartani a magyarhoz hasonló alkotmányos berendezkedésű országokban. Szerintem ez itt is így lesz, de hogy ő mire milyen hangsúlyt helyez, milyen véleményt alakít ki, ebben a köztársasági elnök szabadsága az említett, egyébként rendkívül tág korlátokon belül korlátlan.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd