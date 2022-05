Robbanások voltak az éjjel Lvivnél

Éjjel háromnegyed egykor több robbanás hallatszódott Lvivben. Makszim Kozickij, a régió katonai vezetője arról számolt be, hogy egy olyan katonai bázist támadtak az orosz csapatok, amely mintegy 15 kilométerre van az ukrán-lengyel határtól. Későbbre ígértek újabb információkat.

A támadásra állítólag még éjjel válaszoltak az ukránok.

⚡️⚡️ #Ukrainian media reported that #Lviv was attacked by the largest missile strike since the beginning of the war. pic.twitter.com/Yx5BzdvJTK — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022