Neubauer Katalin: a kiskereskedők már abban bíznak, hogy visszatért a vásárlási kedv

Márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,6 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 4,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 5,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 3,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

"Március visszahozta talán azt a vásárlási hajlandóságot, amire már hónapok óta vártunk, mert tavaly harmadik negyedévben már csökkent az infláció, a reálbérek elkezdtek növekedni az év vége felé, viszont a vásárlás még nem állt vissza. Március volt az, amikor már a kereskedelem is érezte, nemcsak a számokban, hogy ténylegesen a vásárlási kedv visszatérni látszik" – értékelt Neubauer Katalin. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára hozzátette, most már abban bíznak, hogy ezek tendenciaszerű változások, és így is marad a következő időszakban a fogyasztás növekedése.

Az egyes szegmensekben ugyanakkor megtévesztők is lehetnek szerinte a számok, mert az élelmiszerekben volt a legerősebb a visszaesés, tavaly márciusban 90 százalék volt csak a volumenindex, nagyon jelentős visszaesés volt, ezért most a számok azt mutatják, hogy az élelmiszerköltések jobban alakultak, csakhogy a tavalyi visszaesés az időszakában nem volt ilyen nagy mértékű a csökkenés a nem élelmiszer kategóriában, ezért most egy szolidabb emelkedés ott is kedvező tendenciát mutathat.

"Tényleg bízunk abban, hogy most már visszatérhet a kiskereskedelem a régi, Covid előtti mederbe. A szakma egyszer már fölállt 2021-ben, de a 2023-as mélyrepülés mindenkinek egy nagyon nehéz időszak volt. Sokat dolgozott azon a szakma, hogy elindulhasson fölfelé a fogyasztás" – vélekedett a főtitkár.

Neubauer Katalin biztatónak tartja, hogy márciusban az üzemanyagoknál is növekedés történt, pedig nagyon magasak voltak az üzemanyagárak, és ha a kormányzati tárgyalások után csökkenni fog az árszínvonal, akkor ott is még jelentős forgalomemelkedés jöhet.