Zörgős Will Smith-pofon és üvöltözés az Oscar-gálán – videó

A legjobb színész díját Will Smith vehette át a Richard király című film címszerepéért, de ennél ennél is nagyobb visszhangot kiváltó ügy miatt beszélnek azóta is róla.

Pár perccel a díjátadója előtt ugyanis az egész közönségben meghűlt a vér, amikor Will Smith felugrott a színpadra, és felképelte Chris Rockot, aki felesége, Jada Pinkett Smith kopaszságával viccelődött.

"Jada, szeretlek. G.I. Jane 2, alig várom, hogy lássam, ugye?" – jegyezte meg a foltos hajhullásban szenvedő színésznő borotvált fejére utalva.

Will Smith először mintha derült volna a poénon (aminek az volt a veleje, hogy a szerepben is kopasznak kell lenni), de a feleségének láthatóan rosszul esett. A színész aztán felsétált a színpadra, és gyors mozdulattal felpofozta Chris Rockot.

„Huh, Will Smith kipofozta belőlem a sz.rt is” – mondta a szerepéből egy pillanatra sem kieső műsorvezető.

„Nem veheted a feleségem nevét a kib...tt szádra” – kiabálta fel a színpadra a színész.

„Tényleg, haver!? Ez egy G.I Jane-vicc volt” – próbált replikázni a műsorvezető, de Will Smith láthatóan még dühösebben és még nagyobb hangerővel megismételte a felesége nevét és a ceremóniamester szájának kapcsolatára vonatkozó tiltását.

„Így lesz! Rendben?” – mondta Chris Rock. Majd ezzel a mondattal vezette le a jelenetet: „Ez volt a televíziózás történetének legnagyszerűbb éjszakája.”

A Los Angeles-i rendőrség később kiadott közleménye szerint Chris Rock nem tett feljelentést az ügyben.

Nyitókép: MTI/AP/Invision/Chris Pizzello