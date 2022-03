Európai "kóborlása" után végül kikötött Roman Abramovics szuperjachtja - fotó

A Roman Abramovics orosz milliárdoshoz köthető Solaris nevű szuperjacht hétfőn kikötött a törökországi Bodrum üdülőhelyen, miután körbehajózta az Európai Unió azon országainak vizeit, ahol szankciók hatálya alatt áll – írta a Reuters.

A hírügynökség szerint, amelynek megkeresésére Abramovics szóvivője nem reagált, semmi sem utalt arra, hogy az oligarcha a 140 méteres jachton tartózkodott volna, amikor az kikötött Bodrumban hétfő délután. A jármű március 13-án hagyta el Montenegró adriai üdülővárosát, Tivatot. A Marine Traffic hajónyomkövető alkalmazás adatai szerint Bermuda lobogója alatt hajózó Solaris az elmúlt napokban dél felé haladt és megkerülte a görög Kréta szigetet, majd hétfő reggel elérte a török vizeket. Egész nap észak felé hajózott, távol a görög szigetektől, mígnem elérte Bodrumot.

Egy felfújható csónak, amelyen ukrán zászló lobogott, egy twitteres fotó szerint próbálta megakadályozni a yacht kikötését.

A group of Ukrainians on a small boat tries to block Solaris, a yacht belonging to Russian oligarch Roman Abramovich, from docking in Bodrum, Turkey, on March 21.



Photo: Irina Demiroglu/Facebook. pic.twitter.com/LyC8fjpdb9 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022