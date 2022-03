Boriszpil az ukrán főváros egyik nemzetközi légikikötője, a település mintegy háromnegyed óra autóútra van Kijev központjától kelet felé.

Volodimir Boriszenko polgármester egy videofelvételen közölte, hogy a kijevi régióban, ahol Boriszpil is található, harcok folynak. Az ukrán fegyveres erők sajtószolgálata által közreadott kép egy teherszállító repülőgép szállítmányáról a kijevi Boriszpil repülőtéren 2022. február 9-én. A Nagy-Britanniából érkezett segélycsomag célja az ukrán fegyveres erők területvédelmi egységének műszaki támogatása volt. MTI/EPA/Ukrán fegyveres erők sajtószolgálata "Most nem érdemes a városban tartózkodni, mivel a város környékén már harcok folynak. Felszólítom a civil lakosságot, hogy legyen okos, forduljon a telefonos tanácsadó központunkhoz és hagyja el a várost, amint lehetőség adódik rá" - tette hozzá. A háború kirobbanása előtti híradások szerint a boriszpili repülőtérre érkeztek nyugati szállítmányok, valamint külföldiek részben ezen a repülőtéren keresztül hagyták el az országot. Február 24-én, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, a Boriszpil nemzetközi repülőtér környékét is érte támadás. Indiai diákok érkeznek Új-Delhi Indira Gandhi Nemzetközi Repülőterére Ukrajnából, az orosz-ukrán háború kirobbanása előtti napon, 2022. február 23-án. Azzal a járattal mintegy 240 indiai ért vissza hazájába, a járat a Boriszpil repülőtérről szállt fel. (Amal KS/Hindustan Times via Getty Images)

(A nyitóképen: A mintegy 40 kilométerre lévő Vaszilkivből egy olajdepót ért orosz támadás miatt felszálló füst látványa Boriszpil házai fölött 2022. február 27-én.)

Nyitókép: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images