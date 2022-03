Navalnij szóvivője: Putyin mítosza már nem tarthat ki sokáig

Az orosz ellenzéki aktivista – aki kollégájához, Leonyid Volkovhoz hasonlóan emigrációban él – a magyar fővárosba látogatott annak alkalmából, hogy magyar nyelven is kiadták Zárka című könyvét, ami börtönbe zárt nők történetét meséli el – számolt be a Telex.

Csütörtök délután Kira Jarmis egy kerekasztal-beszélgetésen is részt vett az ELTE Média Tanszékének szervezésében Polyák Gábor tanszékvezetővel és Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával. A panelen viszont csak mellékesen került szóba a frissen megjelent könyv – annál inkább boncolgatták a két héttel ezelőtt megindult orosz inváziót Ukrajna ellen.

Az orosz politikus szerint nehezen jutnak el erről hazájában valódi információk az emberekhez, pláne amióta börtönbüntetéssel fenyegetik azokat, akik háborúnak nevezik az orosz–ukrán háborút. Jarmis azt mondta, Putyinnak nincs kapcsolata a valósággal – de fél Alekszej Navalnijtől, akire az első számú riválisaként is tekint, ezért is akarta kivonni a forgalomból.

Jarmis a többi között úgy fogalmazott, hogy

„az oroszok nem akarnak háborúzni, rájuk kényszerítették ezt a helyzetet, ami miatt csak egy embert lehet okolni.

[…] Az oroszok is megszenvedik ezt a konfliktust, rengeteg orosz anya gyermeke halt már meg a harcokban. Persze ha egy szülő megkérdezi a hivatalos szerveket, mit tudhat meg a fiáról, már ott lebeghet felette a 15 éves börtönbüntetés veszélye. Azonban sajnos annak ellenére, hogy rengetegen tüntetnek a háború ellen, ez az egész helyzet nagyon negatívan fog lecsapódni az oroszokkal szemben.”

A szóvívő arra is kitért, hogy Navalnij szervezete, a Korrupcióellenes Alapítvány igyekszik elérni az orosz lakosság minél nagyobb részét a különféle közösségi platformokon, amit a hatalom igyekszik megakadályozni: már betiltották a Twittert és a Facebookot is Oroszországban. Jarmis szerint a YouTube még néhol elérhető. Itt indítottak az offenzíva február 24-i kitörése után egy csatornát, amit 700 ezren követnek naponta.

„Mindenről beszélhetsz, csak az igazságról nem. Így pedig senki nem fogja érteni, mi is zajlik valójában, és az emberek azt mondják: nem néznek tévét, nem olvasnak újságot, mert nem hisznek semminek”

– mondta Jarmis, aki szerint ehhez aktívan asszisztálnak a hivatalos szervek is.

A szóvivő úgy véli, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút, miután olyannyira eluralt mindet a korrupció az országban és a hadseregben is, hogy az képtelen a parancsokat teljesíteni. „Putyin mítosza arról szól, hogy a kilencvenes évek káoszából támasztotta fel Oroszországot, de most már oda vetette vissza, ami még a kaotikus kilencvenes éveknél is rosszabb állapotokat idéz fel – tegnapelőtt még a McDonald’s is kivonult! Nem tarthat ki ez már sokáig az országban, és több tényezőn múlik, hogyan állíthatjuk meg a háborút, ami

valószínűleg a rendszer hosszú haláltusáját okozza majd.

Ezzel a háborúval Putyin lábon lőtte magát” – tette hozzá Kira Jarmis, aki igen keményen fogalmazott az orosz elnökről: „Biztos vagyok abban, hogy Putyin őrült, vagy legalábbis nagyon furcsa elmeállapotban van. Évek óta elzárva, egy bunkerben él a Covid miatt, és néha ugyan feltűnik az állami tévében, de mindig visszatér a bunkerébe. Elég idős emberről van szó: nincs mobiltelefonja, nem tudja használni az internetet sem, és igazából nincs is kapcsolata a valósággal. Viszont fél is Alekszej Navalnijtól, akire az első számú riválisaként tekint: ezért akarta likvidálni, de mivel ez nem sikerült, börtönben tartja – és ott is fog maradni, ameddig Putyin hatalmon marad.”

