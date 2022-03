Joe Biden: csúnyán elszámolta magát Vlagyimir Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök hat nappal ezelőtt a szabad világ alapjait próbálta megingatni, de "csúnyán elszámolta magát", ugyanis olyan falba ütközött, amelyre nem számított, találkozott az ukrán néppel – jelentette ki Joe Biden amerikai elnök a kongresszus két háza előtt az Unió állapotáról elmondott évértékelő beszédében.

"Putyin háborúja előre megfontolt és indokolatlan volt. Elutasította a diplomáciai erőfeszítéseket. Úgy gondolta, hogy a Nyugat és a NATO nem fog válaszolni és úgy gondolta, hogy megoszthat minket. De tévedett, mert készen álltunk" – mondta az elnök.

Biden bejelentette, hogy követve Kanada és az Európai Unió országainak példáját

kitiltják az orosz légitársaságok gépeit az Egyesült Államok légteréből.

"Szövetségeseinkkel együtt lezárjuk az amerikai légteret minden orosz járat előtt, folytatva Oroszország elszigetelését és további nehézségeket okozva ezzel gazdaságuknak" - mondta az elnök.

"Putin is now isolated from the world more than he has ever been ... he has no idea what's coming." President Biden addresses the Ukraine crisis, saying the US will close off its air space to Russian flights and seek to seize the assets of Russian oligarchs. #SOTU pic.twitter.com/POC5HYH3PG — CNN (@CNN) March 2, 2022