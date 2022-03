TikTok-háború: az orosz-ukrán konfliktusban a közösségi hálónak is nagy szerep jut

Az influenszerek háborús övezetek szemtanúivá és a városi hadviselés szakértőivé váltak, tippeket twittelnek az ukrán harcosoknak a CNN cikke szerint. A zavaros médiakörnyezetben azonban burjánzik a dezinformáció is.

Sokan TikTok-háborúnak nevezik Oroszország ukrajnai invázióját - a platform felhasználói már akkor aktívan posztoltak a katonai eszkalációról, amikor az orosz hatóságok tagadták azt. Ez meglehetősen komplexszé teszi a médiakörnyezetet, főként annak figyelembe vételéve, hogy Oroszországban az állami tulajdonú média szolgáltatja az információkat a háború állásáról.

Nehéz átfogó képet kapni

David French, a Dispatch vezető szerkesztője szerint a közösségi média megmutatja az embereknek, hogy mennyire brutális ez a háború, de a platformok nem nyújtanak átfogó stratégiai képet az orosz erők pozícióiról vagy az áldozatok valós számáról.

"Minden egyes ilyen TikTok-videó

pillanatfelvétel, gyakran kontextus nélkül.

Rengeteg időt kellene eltölteni azzal, hogy elkezdjük összerakni a TikTok kirakós játékát" - vélekedik French.

Hozzátette, hogy a közösségimédia-közvetítéseknek a közvetlensége arra késztethette a nyugati nemzeteket, hogy gyorsan beálljanak a sorba a szigorúbb szankciókkal kapcsolatban.

"Az ukrán ellenállás inspiráló jellege sok nyugati kormány késztetett cselekvésre" - mondta French.

Tudni kell gyanakodni

A félretájékoztatásra ugyanakkor kiváló példa egy orosz ejtőernyősökről készült videót, amelyet a TikTokon és a Twitteren osztottak meg, ám később kiderült, hogy 2015-ben készült. Jane Litvinyenko dezinformációra szakosodott oknyomozó riporter és kutató szerint kevesen értik annyira az információs hadviselést, mint a legtöbb ukrán.

"A propaganda minden háború része - az Oroszországból propaganda lényege most az, hogy aláássa az ukrán narratívákat és megijessze az ukrán embereket" - mondta. Folyamatosan megjelennek dezinformatív cikkek a közösségi médiában, amelyeket az ukrán hírcsatornák azonnal cáfolnak is, de

a háborús helyzetben nehéz átlátni azt is, hogy Kijevtől néhány kilométerre mi zajlik éppen

- akár hetekbe is tarthat, míg valódi teljes képet kaphatunk a jelen eseményeiről.

"Van egy általános szabályom: minél konkrétabb és drámaibb az információ, annál nagyobb gyanakvással kell kezelni. Jelenleg a megbízhatóbb jelentések a magas szintű, homályosabb jelentések lesznek" - mondja az iraki veterán Fench.

Dezinformációkat törölnek

A Twitter és a Facebook eközben folyamatosan dolgozik a dezinformációk eltávolításán: egy orosz és egy belarusz kampányt is lelőttek a hétvége folyamán az NBC News információi szerint.

Az egyik propagandakampány ukránellenes beszédtémákat terjesztő honlapot tartalmazott egy ismert orosz dezinformációs művelet egyik ágaként. A Facebook szóvivője elmondta, hogy több platformon, köztük az Instagramon is

számítógép generálta arcokat használtak a hitelesség megerősítésére.

A másik kampány meghackelt fiókokat használt hasonló ukránellenes propaganda terjesztésére, egy ismert fehérorosz hackercsoporthoz kötődően.

Putyin narratíváját viszik tovább

Mindkét kampány olyan narratívákat vitt tovább, melyeket Putyin is említett a háború kezdetét bejelentő tévébeszédében, egyúttal felhívta a figyelmet rá, hogy a 2016-os amerikai elnöki választások idején megismert dezinformációs fegyvereket továbbra is használják az oroszok. A kampányok célja az volt, hogy elhitessék, az ukránok rosszul állnak a háborúban. Olyan cikkeket is eltávolítottak a közösségi oldalak, amelyek Zelenszkijt igyekeztek náci színben feltüntetni. A Twitter számos profilt le is tiltott az események következményeképp.

Blokkolták a Google Térkép két funkcióját

A Google és a YouTube a háborús helyzetben

nem fogad el el hirdetéseket az oroszt állami médiától:

a Facebook már korábban bejelentette, hogy így reagál a kialakult helyzetre.

Mindezen túl a Google Térkép két olyan funkciót is blokkolt Ukrajnában, amelyek valós időben nyújtanak információkat a felhasználóknak - erősítette meg a vállalat vasárnap a CNN-nek. A Google az ukránok biztonsága érdekében és a helyi tisztviselőkkel folytatott konzultációt követően hajtotta végre a változtatást a vállalat szerint.

A letiltott funkciók közé tartoznak az élő forgalmi adatok - ezt a funkciót egyes kutatók a konfliktus távoli megfigyelésére használták -, valamint a Live Busyness, amely azt mutatja meg, egy adott pillanatban mennyire sokan tartózkodnak egy helyszínen. A Google Maps navigációs módjának használata közben továbbra is elérhetőek a közlekedési frissítések Ukrajnában.

Nyitókép: 5./15 WEST/Getty Images