Harkiv lakónegyedeit lövik, sok civil meghalt

Az orosz erők Grad típusú rakéta-sorozatvetőkkel nyitottak tüzet hétfőn a kelet-ukrajnai Harkiv lakóövezeteire, a támadásban többtucatnyi polgári személy meghalt és százak szenvedtek sebesüléseket - közölte Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója.

A beszámolót megerősítette Ihor Terehov, Harkiv polgármestere is. Az áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert - mondta, hozzátéve, hogy eddig egy elhunyt nőről, 15 megsebesült katonáról és 16 sebesült civilről tudnak.

"Harkiv Ukrajna szerves része, mi eszerint cselekszünk, és minden helyi lakos ezt támogatja, egy ökölben egyesültünk. A végsőkig kiállunk Ukrajna mellett. Olyan egységesek vagyunk, mint még soha" - hangoztatta a polgármester.

More footage of today's MLRS shelling of the residential areas in Kharkiv. pic.twitter.com/KT1aqLDOTn — Status-6 (@Archer83Able) February 28, 2022