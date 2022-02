„Éppen most mértek csapást Kijevre manőverező robotrepülőgépekkel vagy ballisztikus rakétákkal. Két hatalmas robbanást hallottam” – írta Anton Gerascsenko, az ukrán belügy tanácsadója Telegram-oldalán. Később azonban pontosította bejegyzését, mondván, hogy a robbanások zaját a légvédelem okozhatta, amint ellenséges repülőgépet vagy drónt lőtt le. Hozzátette: az eltalált repülőeszköz a város egyik kerületében zuhant le.

Alekszej Honcsarenko képviselő pedig arról írt mikroblogján, hogy „az ukrán légvédelem lelövi a megszállók által kilőtt rakétákat”.

?? військові злочинці обстріляли мирні райони Києва.?? ППО не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці.Зберігайте спокій,допомагайте один одному,отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.https://t.co/isMCmS7367 pic.twitter.com/yY6b5ExbAa — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 25, 2022

A törmelék eltalálhatott a Dnyipro partján egy kilencemeletes lakóházat, amely kigyulladt. Három ember megsérült.

Photos from Ukraine’s State Emergency Services Department show a multi-story building burning in southeast Kyiv. This is in the opposite side of the Dnieper river. pic.twitter.com/ExWd0Inlpr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

? Ukrainian forces downed a Russian aircraft over Kyiv in the early hours on Friday, which then crashed into a residential building and set it on fire: Reuters



Visuals from Kiev, Ukraine.



(Visuals - Reuters)#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/KD2alJxdHD — NewsMobile (@NewsMobileIndia) February 25, 2022

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a kora reggeli órákban már „szörnyű orosz rakétacsapásokról” írt mikroblogján. „Utoljára fővárosunk 1941-ben tapasztalt ilyet, amikor megtámadta a náci Németország. Ukrajna legyőzte azt a rosszat, és le fogja gyűrni ezt is” – fogalmazott.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Az ukrán külügyminiszter egyben még szigorúbb szankciókat sürgetett Oroszországgal és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben: „Állítsátok meg Putyint! Szigeteljétek el Oroszországot. Szakítsatok meg minden összeköttetést! Hajítsátok ki mindenhonnan Oroszországot!”

Az orosz csapatokat több helyen megállították – jelentette ki péntek reggeli televíziós beszédében Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök azt mondta, a rakétatámadások helyi idő szerint 4 órakor kezdődtek újra, és kiemelte: a csapásoknak katonai objektumok mellett civil célpontjai is voltak.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz támadások azt bizonyítják, hogy az Oroszország elleni nyugati szankciók nem elégségesek

Zelenszkij csütörtök éjjel egyébként kiadta az általános mozgósításról szóló rendeletet. Az intézkedések egész Ukrajnára vonatkoznak. Az Ukrajna ellen indított orosz támadás miatt elrendelt mobilizáció a hadkötelesek és tartalékosok besorozását jelenti, továbbá ezalatt járműveket foglalhatnak le katonai célokra.

Veszteségek

Az ukrán védelmi minisztérium azt mondta, fegyveres erői 800-as veszteséget okoztak az oroszoknak az invázió kezdete óta – jelentette a CNN, melyet az Index szemlézett.

Az nem teljesen egyértelmű, hogy ez csupán az emberveszteségekre vonatkozik-e. Elmondásuk szerint több mint 30 orosz tankot, hét repülőgépet és hat helikoptert lőttek ki. Az amerikai hírcsatorna egyelőre nem tudta független forrásból ellenőrizni az adatokat.

Ultimátum

A Hvg.hu közben azt írja, hogy Moszkva ultimátumot hirdetett Kijev felé, Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője közölte, a Kreml megállítja az offenzívát, ha Ukrajna szavatolja, hogy semleges marad és beleegyezik az ország demilitarizálásába. Peszkov szerint Putyin csak így tartja megszüntethetőnek azt a fenyegetést, amelyet szerinte Ukrajna jelent Oroszország számára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem fogadta el az ultimátumot és azt is közölte, bár tudja, hogy az orosz támadásnak ő és a családja az egyik célpontja, nem menekül el Ukrajnából. „Megkérdeztem Európa vezetőit arról, Ukrajna a NATO tagja lesz-e. Nyíltan kérdeztem, de ők félnek és nem válaszolnak. Mi nem félünk semmitől és védjük államunkat. Oroszországtól sem félünk és a semleges státusról sem félünk beszélni, hiszen nem is vagyunk NATO-tagállam. De kérdés, milyen garanciák lennének, s főleg az, azokat ki adja majd” – nyilatkozta Zelenszkij, arra utalva, hogy Oroszország a mostani támadást is annak ellenére követte el, hogy több korábbi szerződésben is szavatolta Ukrajna területi sérthetetlenségét és szuverenitását.

Így indult

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük a fővárosban is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken.

Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat jelentett be Moszkva ellen.

Nyitókép: MTI/AP/Emilio Morenatti