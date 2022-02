Kijev melletti repülőtérre támadtak az oroszok - videó

Matthew Chance, a CNN tudósítója az Antonov nemzetközi repülőtér mellől tudósított arról, hogy az orosz légierő elfoglalta a repteret, illetve az ott található katonai légibázist is. Az ukrán fővárostól 25 kilométerre fekvő reptér elfoglalása segíti az oroszokat abban, hogy közvetlen légi összeköttetést teremtsenek Oroszország és Ukrajna között. Az ukrán katonák állítólag fogadkoznak, hogy visszafoglalják a repteret.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022