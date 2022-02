Akkora az igény az aranyra, hogy kimerülnek a készletek

Az aranyra már tavaly is akkora volt a kereslet, hogy a kereskedők sokszor nem tudták kiszolgálni az igényeket. Ukrajna megszállása pedig most rátett egy lapáttal az inflációs félelmek miatti egyébként is magas keresletre – írja a Portfolio.

Ukrajna orosz inváziója pont egy olyan pillanatban következett be, amikor a nemesfémek árfolyamai egyébként is emelkedő trendben voltak, a történelmi előzmények pedig azt mutatják, hogy a háborús krízis következtében visszaeső gazdasági teljesítmény miatt a befektetők az aranyhoz menekülnek mint értéktartó befektetési eszközhöz. Ez további emelkedés motorja lehet, főleg, hogy a megnövekedett igényeket a kínálat nem tudja ilyen ütemben kiszolgálni - olvasható az összegzésben.

A nemesfémek piaca nagyon erős évet tudhat maga mögött, Juhász Gergely, a befektetési arany kereskedelemmel foglalkozó Conclude Zrt. vezérigazgatója szerint már tavaly is többször alakult ki a piacon olyan helyzet, amikor hiába vettek volna a fizikai piacon árut, egyszerűen nem lehetett kapni. Kis kiszerelésű rudakat eddig is csak nehezen lehetett beszerezni, és azt is csak kisebb mennyiségekben.

A háború kitörésének reggeli hírére pedig olyan dömping indult, hogy a kereskedők az utolsó készleteiket árulják kis aranylapkákból.

A World Gold Council aranykeresleti trendjeivel foglalkozó tanulmánya szerint az inflációs félelmek miatt tavaly 8 éves rekordra emelkedett a befektetési aranyrúd és aranyérme kereslete – írják.

Nyitókép: Pixabay.com