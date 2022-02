Románia menekültáradatra készül

Románia felkészült arra, hogy fegyveres konfliktus esetén Ukrajna felől ellenőrizetlen menekültáradat érkezhet az országba - írta kedden az Adevarul című román lap, Lucian Bode belügyminiszter televíziós nyilatkozatára hivatkozva.

A tárcavezető az Antena 3 hírtelevízióban beszélt az előkészületekről. A kedden véglegesítendő cselekvési terv a menekültek lehetséges érkezési útvonalainak feltérképezésére, ideiglenes befogadótáborok kialakítására és elektromos energiával történő ellátásukra, valamint a menekültek egészségügyi gondozásának biztosítására is kiterjed.

Az ukrán határ menti romániai megyékben leltárba vették a célnak megfelelő épületeket - sportcsarnokokat, kollégiumokat, panziókat és szállodákat -, valamint azokat a helyszíneket, ahol ideiglenes táborokat alakíthatnak ki. A menekültek jogállását tanúsító iratokat a belügyi alkalmazottak, elsősorban a bevándorlási hivatal (IGI) dolgozói fogják kiállítani - magyarázta a miniszter.

Bode nem adott pontos választ arra a kérdésre, hogy Románia hány menekültet tudna befogadni, csak annyit mondott: felmérték, jelenleg hány szálláshelyet tudnak biztosítani épületekben és ideiglenes táborokban, ugyanakkor, mint mondta, Románia felkészült arra, hogy megfelelő választ adjon bármilyen válságra.

"A belügyminisztérium erőfeszítései között elsőbbséget élvez az államhatárok védelme. Szeretném világosan leszögezni: Románia határai biztonságban vannak, Románia biztonságos ország" - idézte az Adevarul a belügyminisztert.

A román Legfelsőbb Védelmi Tanács január 26-i, az ukrán válság miatt összehívott ülésén döntött az ország reakcióképességének javítását célzó intézkedésekről, egyebek mellett arról, hogy Bukarest hogyan készüljön fel lehetséges menekültáradatra.

Romániának több mint 600 kilométernyi közös határa van Ukrajnával.

A csehek a szlovákoknak is tudnak segíteni, ha kell

Csehország készen áll esetleges ukrán menekültek befogadására, ha kiéleződne Kijev konfliktusa Oroszországgal - jelentette ki Petr Fiala cseh kormányfő a nemzetbiztonsági tanács hétfő esti rendkívüli ülése után Prágában. "Felkészültünk különböző számú esetleges ukrán menekült befogadására" - mondta a miniszterelnök újságíróknak.

Újabb anyagi segítség nyújtását Ukrajnának Prága egyelőre nem tervezi. A közelmúltban a cseh állam mintegy négyezer tarackágyú-lövedéket és egészségügyi csomagokat ajándékozott Ukrajnának, amely fenyegetve érzi magát Oroszország részéről.

A kormányfő szerint Csehország ugyanakkor kész segítséget nyújtani Szlovákiának is, és szükség esetén azonnal rendőri alakulatot küldhet a szomszédos országba, amely segítene a szlovák-ukrán határ felügyeletében és védelmében. Hasonló cseh rendőri egységek már Magyarországon és Észak-Macedóniában is segédkeznek a határvédelemben. Készen állnak a lengyelek is Lengyelország már korábban bejelentette, hogy akár egymillió ukrán menekült is érkezhet Lengyelországba. Maciej Wąsik a lengyel rádiónak nyilatkozva beszélt a várható ukrán menekültáradatról, szavait a brüsszeli Politico idézte. A miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy a netán bekövetkező orosz megszállás elől menekülő emberek „igazi menekültek” lesznek, ezért a lengyel kormány mindent meg fog tenni védelmük és ellátásuk érdekében, összhangban a Genfi Konvenció vonatkozó előírásaival. A héten megerősítették vezető tisztségviselők, hogy a lengyel belügyi tárca és az önkormányzatok a menekültek befogadására készülnek. Többféle forgatókönyv van, de a legrosszabbra is felkészülve a lengyel belügyi tárca már hetek óta készít elő "infrastruktúrát és terveket". Lengyelországban az esetleg érkező ukránok mellett azon külföldiek beutazása is várható, akiknek anyaországai felhívást adtak ki Ukrajna elhagyására.

Nyitókép: wera Rodsawang/Getty Images