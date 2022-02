Varsó szerint akár egymillió ukrán menekült is érkezhet Lengyelországba

Maciej Wąsik a lengyel rádiónak nyilatkozva beszélt a várható ukrán menekültáradatról, szavait a brüsszeli Politico idézte. A miniszter hangsúlyozta, hogy a netán bekövetkező orosz megszállás elől menekülő emberek „igazi menekültek” lesznek, ezért a lengyel kormány mindent meg fog tenni védelmük és ellátásuk érdekében, összhangban a Genfi Konvenció vonatkozó előírásaival. „Senkit nem fogunk visszafordítani” – szögezte le.

Egyes lengyelországi vélemények szerint ugyanakkor nem lesz könnyű egy ilyen vállalást teljesíteni, ha és amennyiben esetleg tényleg szükség lesz rá. A kormány migrációért felelős irodájának kezelésében jelenleg 10 menekültügyi központ 2000 ember számára tud elhelyezést biztosítani.

Elivekben ehhez még hozzájöhet a határőrségnél rendelkezésre álló további 2300 hely, ebből azonban a határőrség szóvivője szerint pillanatnyilag csak 800 szabad.

A negyvenmilliós Lengyelországban már jelenleg is több mint egymillió ukrán él. Ukrán állampolgárok vízummentesen utazhatnak bármely EU-országban, és számukra a széles határszakaszon érintkező Lengyelország már csak történelmileg is „természetes célpont”. Többségük munkavállalás és jobb életlehetőségek reményében érkezett az országba, sokan közülük mára már a lengyel társadalom részévé váltak.

Jan Piekło korábbi ukrajnai lengyel nagykövet egy, a napokban tett nyilatkozatában azonban arra is emlékeztetett, hogy

több százezer menekült érkezése, akik szó szerint a háború elől, esetleg életüket mentve hirtelen áradnak az országba, egészen másfajta kezelést igényel majd.

És ebben egyelőre nincs nagy tapasztalata az országnak, akár a lakosság, akár a hatóság oldalát nézik.

A lengyel menekültügyi iroda adatai szerint 2021 első 9 hónapjában 5200 személy kért nemzetközi védelmet Lengyelországban, zömében egyébként Afganaisztánból vagy a közel-keletről.

Elemzők ennek kapcsán arra is utalnak, hogy egy váratlanul érkező többszázezres tömeg kezelése érdekében a lengyel kormány aligha tudja majd elkerülni, hogy segítséget kérjen más tagországoktól is. Ami viszont sokak szerint érdekes helyzetet és figyelemre méltó üzenetváltásokat is eredményzhet még például Varsó és a déli tagállamok között, azután, hogy Lengyelország az elmúlt hat évben következetesen elzárkózott a menekültek átvételétől.

