"Tesztet!" - Egyre rosszabb bőrben van Joe Biden az orvos szerint

Ronny Jackson texasi republikánus képviselő szerdán a Fox Business üzleti televíziós csatornában megerősítette, hogy kognitív teszt kitöltését kéri Joe Biden amerikai elnöktől - jelentette a többi között a Breitbart című amerikai hírportál.

A jobboldali amerikai lap online cikke szerint Ronny Jackson, aki korábban a Fehér Ház személyi orvosa volt, először 2021-ben kérte nyilvánosan Biden elnöktől, hogy vesse alá magát a tesztnek. Jackson Bidenhez intézett, majd nyilvánosságra hozott leveléhez 37 másik republikánus képviselő csatlakozott, arra kérve Joe Bident, hogy "kövesse Trump elnök példáját".

Ronny Jackson 14 éves fehér házi orvosi karrierjére hivatkozva kijelentette, hogy tisztában van vele, milyen szellemi-fizikai igénybevételt jelent az amerikai elnöki hivatal viselése. Hozzátette: Biden elnök "egyre rosszabb és rosszabb bőrben van".

"A Fehér Házban dolgoztam a Bush-adminisztráció, az Obama-adminisztráció és a Trump-adminisztráció idején. 14 évig dolgoztam a Fehér Ház orvosaként. Pontosan tudom, milyen szellemi és fizikai igénybevételt jelent ez a munka, és úgy vélem, ország-világ számára egyértelmű és világos, hogy Biden elnök jelenleg nincs olyan szellemi állapotban, hogy ellássa a munkáját. Egyre rosszabb és rosszabb bőrben van" - fogalmazott a 2020-ban képviselővé választott Jackson.

"Tavaly júniusban levelet küldtem neki (Bidennek), és ebben azt kértem, hogy végezzen el kognitív tesztet a szokásos éves orvosi vizsgálata során" - tette hozzá Jackson.

"Ez még az orvosi vizsgálata előtt történt, amelyre nemrég került sor, de ennek a jelentésében szó sem esik semmiféle kognitív tesztről. És szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy Trump elnök elvégezte ezt a tesztet. Precedens jelleggel. Mindezt azért, mert a főáramhoz tartozó liberális média és a politikai szélsőbaloldal részéről folyamatosan és hangosan azt követelték, hogy az elnök végezze el a kognitív tesztet a szokásos éves orvosi kiértékelése részeként. A precedenst lefektettük. És Biden elnöknek követnie kell ezt a precedenst: el kell végeznie a tesztet, és a teszt eredményéről tájékoztatni kell az amerikai választókat, hogy minden kétséget kizáróan meggyőződhessenek, hogy Biden elnök képes ellátni a munkáját" - fogalmazott Jackson képviselő.

A levélről hosszasan tudósít a New York Post című lap is, amely megjelentette a kongresszusi hivatalos papíron írt levél fénymásolatát is. A lap a többi között azt emelte ki: a republikánus törvényhozók felhívták a figyelmet arra is, hogy az elnök mentális egészsége "nem pártügy", és idézték Jamie Ruskin, marylandi demokrata párti képviselőt, aki a minap úgy fogalmazott: "nem nehéz elképzelni, hogy a jövőben kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor az elnök mentális és fizikai állapota gondokat okozhat nekünk".

Cikkében a New York Post említést tett arról is, hogy Ronny Jackson külön levelet intézett a Fox televízió hírcsatornájához, és ebben leszögezte: "csak a legrosszabbat tételezhetjük fel, ha (az elnök) nem tartja magát ugyanazokhoz az elvárásokhoz, amelyeket a pártja fogalmazott meg az előző kormányzattal szemben".

Tavaly novemberben Joe Biden általános orvosi vizsgálaton és béltükrözésen esett át, és akkor az orvosa, Kevin O'Connor kijelentette, hogy Joe Biden "alkalmas arra, hogy sikeresen végezze elnöki munkáját". Az orvosi jelentés nem tett említést arról, vajon az elnökkel végeztettek-e kognitív tesztet.

