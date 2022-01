Érintésmentesen adják át a segélyszállítmányt a Covid-szűz Tongának

Két tucat fertőzöttel és a vulkánkitörés, majd az azt követő cunami sújtotta Tongának szánt segélyszállítmánnyal fedélzetén futott be a HMAS Adelaide a szigetre: ahogyan arról korábban beszámoltunk, a hajó már úton volt, amikor a szolgálatot teljesítők körében víruskitörés alakult ki. Tongára szinte nem tette be a lábát a koronavírus, egyetlen fertőzöttet regisztráltak csak a 61 százalékban átoltott területen: az ausztrál hajó személyzete is megtesz mindent annak érdekében, hogy a rakomány átadása során ne fertőzzenek meg senkit.

A hajó 3300 kilométeres utat tett meg a tengeren, a szállítmány kirakodása közben pedig nem létesítenek kapcsolatot a helyiekkel. A brit HMS Spey is hasonló módon vitt segélyt a szigetre: 30 ezer palack vizet, több mint 300 elsősegély-készletet és más orvosi felszereléseket, valamint alapvető tisztálkodási kellékeket, írja a The Guardian.

A HMAS Adelaide nagyon fontos eszközt szállít Tongára a tiszta ivóvíz biztosításának érdekében:

egy olyan, sótalanításra képes készüléket, amely segíthet abban, hogy tiszta ivóvízzel tudják ellátni a lakosságot. Emellett helikoptereket és szerszámokat rakodtak fedélzetére. Ausztrália az áramellátás és a kommunikációs csatornák kijavítása terén szeretne a leginkább segédkezet nyújtani Tongának.

A szigetre érkező látogatóknak alapesetben három hétre kell karanténba vonulniuk a vírushelyzet miatt: ez a segélyezés természete miatt nem lenne megoldható, ezért is alkalmaznak érintkezésmentes rakodást. Ezzel együtt is tisztában vannak azzal, hogy ha a szállítmányok rakodása kapcsán a koronavírus bekerül a szigetre, annak nagyobb ára is lehet emberéletekben kifejezve, mint a vulkánkitörésnek, melynek három áldozata volt.

A HMAS Adelaide a második Tongára segélyt szállító jármű, melynek fedélzetén megjelent a koronavírus: korábban egy C17-es repülőgép fedélzetén is menet közben fedeztek fel fertőzöttet. Az a gép visszafordult félúton.

Nyitókép: MTI/AP/Martin Mejia