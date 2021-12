Megreformálná a schengeni szabályokat Brüsszel

Az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be a schengeni határellenőrzési szabályok megújítására, annak biztosítása végett, hogy a belső határellenőrzéseket továbbra is csak végső megoldásként lehessen alkalmazni.

A testület javaslatának értelmében, ha valamely tagállam úgy határoz, hogy előre látható fenyegetésekre válaszul meghosszabbítja az ellenőrzéseket, először azt kell értékelnie, hogy nem megfelelőbbek-e olyan alternatív intézkedések, mint a célzott rendőrségi ellenőrzések és a megerősített rendőrségi együttműködés. A 6 hónapot meghaladó meghosszabbításokra vonatkozóan kockázatértékelést kell végezni, az ideiglenes intézkedések időtartama nem haladhatja meg a 2 évet.

Az Európai Bizottság a határellenőrzési reformtervezetben lehetővé kívánja tenni a közös határ közelében feltartóztatott illegális migránsok egyik tagállamból a másikba történő átadását. A testület javaslata megnyitná annak a lehetőségét, hogy egy tagállam az illegális bevándorlókat visszaküldhesse abba a szomszédos tagállamba, ahonnan érkeztek, ahelyett, hogy a származási/küldő országába küldené vissza őket, ahogyan ez a jelenlegi szabályok szerint történik.

Az EU végrehajtó szerve emellett további intézkedéseket javasol az uniós menekültügyi és visszaküldési szabályok keretében, annak tisztázására, hogy a tagállamok - az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett - hogyan reagálhatnak ilyen helyzetekben. Ez magában foglalja annak lehetőségét, hogy a menedékjog iránti kérelmek nyilvántartásba vételi határidejét legfeljebb 4 hétre hosszabbítsák meg, valamint az orvosi esetek kivételével az összes menedékjog iránti kérelmet a határon vizsgálhassák meg. Továbbra is garantálni kell a tényleges hozzáférést a menekültügyi eljáráshoz, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a segítséget nyújtó humanitárius szervezetek számára is a hozzáférést. A tagállamoknak ezenkívül lehetőségük lenne arra, hogy a visszaküldések igazgatására irányuló szükséghelyzeti eljárást vezessenek be.

