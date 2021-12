Akár száz halálos áldozata is lehet a Kentuckyban pusztító tornádónak

Szombati sajtótájékoztatóján Beshear közölte: a forgószél halálos áldozatainak száma csak az általa vezetett tagállamban akár 70-100 is fő lehet, és folyamatosan érkeznek a szívszorító hírek. Később azt mondta: hetvennél biztosan többen meghaltak a katasztrófában.

Joe Biden amerikai elnök elképzelhetetlen tragédiának nevezte a történteket. Twitter-üzenetében kiemelte, hogy a szövetségi hatóságok együtt dolgoznak az érintett államok hatóságaival a mentésben és a kutatásban.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue. — President Biden (@POTUS) December 11, 2021