Ferenc pápa: az EU nem adhat teret az ideológiai gyarmatosításnak

Beszélgetésbe elegyedett Ferenc pápa december 6-án az Athénból Rómába tartó repülőgépen, a beszédtémák között volt a demokrácia- és diktatúraértelmezés, valamint a "politikai korrektség" is, de ugyanígy szóba került a migránsválság és az egyházon belüli szexuális visszaélések.

Ismert, az EU-ban nemrégiben megfogalmazódott egy elképzelés, mégpedig az, hogy "boldog karácsonyt" helyett "boldog ünnepeket" kívánjanak, ezzel kapcsolatban a szentatya tisztázta, "a történelem során sok-sok diktatúra próbálkozott ezzel. Gondoljunk Napóleonra. Gondoljunk csak a náci diktatúrára, a kommunista diktatúrára… Ez a felhígított szekularizmus divatja, desztillált víz… De ez olyasmi, ami a történelem során nem működött.

Az Európai Unióval kapcsolatban eszembe jut egy dolog, ami szerintem szükséges: az Európai Uniónak az alapító atyák eszméit kell követnie, amelyek az egység, a nagyság eszméi voltak, és vigyáznia kell, hogy ne adjon teret az ideológiai gyarmatosításnak".

Ezt követően a magukat kereszténynek nevező politikusok által épített diktatúrákról kérdezték, példa említése nélkül.

"A demokrácia kincs, a civilizáció kincse, és meg kell őrizni, de nemcsak egy felsőbbrendű szervezetnek kell őriznie, hanem az országoknak is egymás között: őrizni a másik demokráciáját" - fogalmazott a pápa, aki veszélyt lát ezzel kapcsolatban:

a populizmust, amely itt-ott felbukkan, és kezdi kimutatni a foga fehérjét. ("Vigyáznunk kell, hogy a kormányok – nem mondom, hogy baloldali vagy jobboldali kormányok, hanem általánosságban –, ne csússzanak populizmusba, az úgynevezett politikai populizmusba... de nem szabad beleesnünk abba a hibába sem, hogy feladjuk identitásainkat egy nemzetközi kormányban.")

A migrációról is újra beszélt:

"Azokról az emberekről, akik akadályozzák a migrációt vagy lezárják a határokat – most divatos falakat emelni, szögesdrótot kihúzni, még harmonikaszerű borotvás drótot is (spirálba rakott szögesdrót), a spanyolok tudják, mit jelent ez: ilyet szokás alkalmazni, hogy megakadályozzák a bejutást – az első dolog, amit mondanék, ha egy kormányfő előttem állna: gondolj arra az időre, amikor te voltál migráns, és nem engedtek be, amikor te akartál elmenekülni a földedről, most pedig te emelsz falakat! Ez jót tesz, mert aki falakat emel, az elveszíti a történelem, a saját történelme iránti érzékét, azon időszakét, amikor egy másik ország rabszolgája volt. Nem mindenkinek van ilyen tapasztalata, de a falakat emelők legalább nagy részének van ilyen tapasztalata: az, hogy rabszolgák voltak."

A kormányok jogának tartja azonban, hogy megmondják, hány embert tudnak befogadni.

"A migránsokat be kell fogadni, de kísérni, támogatni és integrálni is kell őket. Ha egy kormány nem képes erre, akkor párbeszédet kell kezdeményeznie másokkal, hogy mások gondoskodjanak róluk, minden egyes ország" - tette hozzá.

Szerinte az EU megfelelő intézmény arra, hogy összhangot teremtsen ebben, illetve az elosztásban.

Az egyházon belüli szexuális visszaélésekkel kapcsolatban aláhúzta, fontos, hogy legyen ítélet, de az ne népítélet legyen.

A repülőúton elhangzottakat a Magyar Kurír egyházi hírügynüökségi portál fordította le teljes egészében.

Nyitókép: MTI