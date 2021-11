Felnőtteknek és gyermekeknek is elsőként tette lehetővé a vakcina felvételét, az oltási igazolványok kiadásában is első volt, és a harmadik adag oltások beadását is elsőként kezdte meg. Július vége óta a hatvan év felettiek jogosultak a booster vakcinára, jelenleg pedig már minden 16 év fölötti kérheti öt hónappal a második felvétele után.

Ma már csak azt tekintik teljesen immunizáltnak az országban, aki három adagot kapott az oltásból akkor, amikor jogosult rá. Az adatok a CNN cikke szerint azt mutatják, hogy a negyedik hullámot az emlékeztető adagok révén tudták leküzdeni augusztus-szeptemberben, amikor is egy napra 8000 friss eset jutott és 500 ember feküdt kórházban súlyos állapotban a járvány csúcsán.

Az oltottak jobban járnak

Mostanra a friss esetek száma napi 450-500, kórházban pedig 129 főt kezelnek. Azt is egyértelműen mutatják a számok, kik vannak veszélyben: az elmúlt hónapokban a legtöbb napon az esetek 75 százaléka oltatlanokat jelentett.

A kórházba kerültek körében ez még egyértelműbb:

izraeli adatok szerint októberben azoknak a 60 év feletti, súlyos állapotban lévő emberek aránya, akik csak két adag vakcinát kaptak, ötszöröse volt azokénak, akik három oltást kaptak.

Az esetszám azóta összességében csökkent, a különbségek továbbra is fennállnak: vasárnap az egészségügyi minisztérium szerint négyszer annyi 60 év feletti súlyos állapotban lévő ember volt, aki csak két oltást kapott, mint olyan, aki három adag oltással teljes mértékben beoltottnak számít.

Kell még egy adag

A gyengülő immunitás, melyet különösen az idősek tapasztalhatnak, univerzálisan elfogadott ténnyé vált a tudományos világban. Németországban és az USA-ban már minden 18 év feletti kaphat harmadik oltást, akárcsak Magyarországon, miközben az Egyesült Királyságban a negyven év fölöttiek jogosultak arra, hogy harmadik adagot kapjanak.

Az emlékeztető adagok beadása ugyanakkor nem egyértelműen pozitívan megítélt tett: Afrikában ugyanis az emberel alig 10 százaléka jutott első adag oltáshoz, míg az Egyesült Királyságban az arány 88 százalék.

Izrael is küzd az ötödik hullám ellen

Izraelből rossz hírek is érkeznek ugyanakkor. Az estszámcsökkenés megállt, a vírus r-száma pedig ismét 1 fölé került, vagyis terjedőben lehet a járvány. Egyelőre nem tudhatjuk, hogy ez az ötödik hullám biztos jele-e, ugyanakkor másfél millióan vannak még azok, akik nem vettek fel harmadik adag oltást. Izrael igyekszik megakadályozni, hogy újabb hullám alakuljon ki, és az oltatlanokat próbálja rávenni arra, hogy kérjenek mégis vakcinát. A gyerekeket is oltják, és emlékeztetőre is igyekeznek rávenni azokat, akik eddig még nem kérték azt az adagot.

"A napi fertőzések mintegy fele a 11 év alatti korcsoportban történik. Úgy gondoljuk, hogy ez az oltási kampány valóban megfordíthatja a helyzetet, és talán visszafordíthat minket a lejtőn, ha jól haladunk vele" – mondta Ran Balicer, az izraeli koronavírus elleni Nemzeti Szakértői Tanácsadó Testület elnöke.

Az egészségügyi szakértők szerint azonban még a magasan beoltott lakosság ellenére is létfontosságú, hogy a vírus elleni intézkedések továbbra is érvényben maradjanak, különösen télen, amikor a tevékenységek a zárt térbe helyeződnek át. Nincs ugyanis egyetlen olyan módszer, amellyel sikerülhet visszafogni a vírus terjedését: ha az emberek elkényelmesednek, abból baj lehet.

Nyitókép: MTI/AP/Oded Balilty