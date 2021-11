Változtat a koronavírus elleni védekezés rendszerén Németország

Elfogadta a német szövetségi parlament (Bundestag) csütörtökön a koronavírus-járvány elleni védekezés új keretrendszeréről szóló indítványt, amelyet a következő szövetségi kormány megalakítására készülő pártok nyújtottak be a már csak ügyvezető kormány által a járvány legelső szakaszában, 2020 tavaszán bevezetett kivételes jogrend megszüntetésére.

A kivételes jogrend november 25-i megszűnése után a védekezést a fertőző betegségek elleni küzdelemről szóló törvény megreformált változata alapján kell folytatni. A jogszabály alapján a védekezésről szóló döntésekbe ismét be kell vonni a Bundestagot és a tartományi parlamenteket. Így a szövetségi kormány, illetve a tartományi kormányok nem irányíthatják többé a védekezést rendeleti úton, a törvényhozás közreműködése nélkül.

A közös kormányzásra készülő pártok - a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) - összeállították a lehetséges intézkedések katalógusát. Ebből hiányzik az eddigi legkeményebb eszköz, az országosan és mindenkire - oltottakra, gyógyultakra és oltatlanokra egyformán - kötelező kijárási tilalom és egész ágazatok, például a vendéglátás, vagy éppen a közoktatás működésének teljes és országos felfüggesztése.

A védekezés gyakorlati ügyeiért felelős kormányok fő eszköze az új rendszerben az úgynevezett 2G-szabály,

amelynek elnevezését két szó, a beoltott és a gyógyult német megfelelőjének (geimpft, genesen) kezdőbetűjéből képezték. Ez a szabály előírja, hogy csakis az új típusú koronavírus (SRAS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek tartózkodhatnak zárt közösségi térben, az oltatlanok friss negatív vírusteszt birtokában sem.

A 2G-szabály enyhébb változata a 3G-szabály, amely szerint oltatlanok is tartózkodhatnak zárt közösségi térben, ha rendelkeznek friss negatív lelettel. Ezt kell alkalmazni a munkahelyeken, vagyis

az oltatlanok csakis akkor jelenhetnek meg a munkahelyükön, ha 24 óránál nem régebbi negatív vírusteszt leletet mutatnak fel.

Megfelel az antigén gyorsteszt is, amely ismét ingyenesen készíttethető az országszerte több tízezer tesztállomáson. Visszaállították továbbá a járvány első hullámainak idején bevezetett "home office" szabályt is, miszerint a munkaadó köteles megengedni mindenkinek az otthoni munkavégzést, ha nem feltétlenül szükséges a munkahelyi jelenlét.

A leendő kormánypárti frakciók támogatásával elfogadott csomag tartalmazza azt is, hogy

a 3G-szabályt kell érvényesíteni a helyi és a távolsági közösségi közlekedésben.

A lehetséges intézkedések katalógusába bekerült, hogy közterületen és magánterületen is el lehet rendelni az emberek fertőzésveszéllyel járó egymás közti közvetlen kapcsolatainak korlátozását. A tartományi kormányok azt a lehetőséget is megkapják, hogy tiltsák vagy korlátozzák a szabadidős, kulturális és sportrendezvényeket, a gyülekezést, a belépést az egészségügyi létesítményekbe, a szeszes italok árusítását és nyilvános fogyasztását és a felsőoktatási intézmények működését. Ezek mind csak regionális, tartományi szintű szigorítások lehetnek.

Az ügyvezető szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői a Bundestagban tartott név szerinti szavazás után megkezdték tanácskozásukat arról, hogy miként lehet összehangolni az új rendszer keretei között a járvány minden eddiginél erősebb, negyedik hullámának feltartóztatását szolgáló lépéseket.

A negyedik hullám erejét jelzi a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) csütörtökön ismertetett kimutatása, miszerint

egyetlen nap alatt 65 371 új fertőződést regisztráltak, bő 20 százalékkal többet a legutóbbi rekordnál, az egy nappal korábban feljegyzett 52 826-nál.

Ezzel 5 195 321-re emelkedett a járvány tavaly tavaszi kezdete óta regisztrált fertőződések száma. A Covid-19-cel összefüggésben 264 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 98 538-ra emelkedett.

Ugyanakkor a járvány erősödésével az oltási hajlandóság is emelkedett. Szerdán 504 ezer adag oltást adtak be, ami ugyan alig a fele a június-júliusi időszakban többször feljegyzett egymilliónál is több adagnál, de nagymértékű növekedés az utóbbi hét nap 295 ezres átlagához képest.

Teljes oltással a felnőtt lakosság 78,4 százaléka - 54,4 millió ember -, és a teljes lakosság 67,8 százaléka - 56,4 millió ember - rendelkezik. Az emlékeztető frissítő adagot viszont csak a lakosság 5,7 százaléka - 4,8 millió ember - kapta meg.

