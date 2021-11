Skorpióinvázió Egyiptomban: százakat támadtak meg – videó

A hétvégén Aswan tartományra szokatlanul nagy vihar csapott le, rengeteg esővel és villámlásokkal, melynek következtében három ember meghalt, közölte Ashraf Attia kormányzó – idézi a 24.hu a The Guardiant.

A skorpiómarás miatt kórházba került lakosokat mind ellátták – ellenanyagot kaptak és távozhattak a kórházból. A skorpiók által megmart emberek komoly fájdalomról, lázról, verejtékezésről, hányásról és izzadásról, illetve izomrángásról számoltak be.

Hétfőn az egyiptomi közösségi oldalakon számos felvétel keringett az elöntött utcákról, autókról és mezőgazdasági területekről. A régióban több helyen áramkimaradás volt, nem nyitottak ki az iskolák, az orvosokat visszahívták szabadságukról, és a Nílus hajóforgalmát is le kellett állítani.

#SevereWeather ? Major storm causes chaos in #Aswan, Egypt.



In the last few hours hail, heavy rain and gusts of wind ? have caused numerous incidents in the city. pic.twitter.com/s4s1luLYUa — Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) November 14, 2021