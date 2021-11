Az éhhalál szélén áll a vuhani járványkezelést kritizáló újságíró

Az egykori ügyvéd tavaly februárban utazott Vuhanba, ahonnan a pandémia akkori középpontjában uralkodó káoszról tudósított. Okostelefonnal készített videóiban, melyeket az interneten osztott meg, megkérdőjelezte a kínai hatóságok járványkezelési stratégiáját – írja a The Guardian.

2020 májusában fogták el és zárták börtönbe, tevékenységéért négyéves büntetést róttak rá, a hivatalos indok szerint bajkeverésért. Ezt a vádat azoknál alkalmazzák rutinszerűen, akiket el akarnak hallgattatni.

A bebörtönzött civil újságíró fivére, Csang Csü tájékoztatása szerint a börtönben éhségsztrájkba kezdett, aminek következményeképp mostanra negyvenkilósra fogyott, és nem valószínű, hogy sokáig él még. A nő jogi képviselői szerint a hatóságok erőszakkal orrszondán keresztül etették Csant, mostani állapotáról azonban nincsenek ismereteik.

Csang Csü a Twitteren tett közzé egy fényképet testvéréről, amely alatt azt írja,

nem hiszi, hogy a telet ennyire alultápláltan túlélné,

de ő azt szeretné, ha az emberek úgy emlékeznének rá, amilyen volt. Ennek hatására újra megindult a nemzetközi tiltakozás a vele kapcsolatos bánásmód miatt, az Amnesty International is azt követeli, hogy engedjék szabadon.

Zhan is 177cm tall, now she has less than 40kg wt. She may not survive the coming cold winter. I hope the world remember how she used to be. pic.twitter.com/6hJ5AxBH88 — Ju Zhang (@Jeffreychang81) October 30, 2021