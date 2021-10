Öt év fölöttiek oltása: Amerikában a gyerekorvosoké a terep

A napokban kaphatja meg az engedélyt az 5-11 éves gyermekek körében történő felhasználásra a Pfizer koronavírus elleni oltása: a kicsik esetében nem az eredeti vakcinát alkalmazzák majd, mint ahogyan az a serdülők körében történik. Az eddig használt oltáséhoz képest harmadakkora a hatóanyag mennyisége az öt éven felüliekre optimalizált vakcinában, amelynek csomagolásán jelölni is fogják azt, hogy ez a gyerekeknek készülő vakcina, hogy semmiképp ne fordulhassanak elő keveredések.

A döntési sort a BBC cikke szerint az FDA kezdi meg, kedden, azaz ma határoznak arról, engedélyezik-e az oltást erre a korcsoportra. A CDC ezt követően november másodikán tárgyalja a kérdést. Ha mindkét szervezet igenlő döntést hoz, 15 millió adaggal szállítanak ki a vakcinából gyermekkórházakba, gyermekorvosi rendelőkbe és patikákba. Az Egyesült Államokban a patikahálózatok is részt vesznek az oltás beadásában, ilyen típusú felhasználásra küldik a vakcinát, abból vásárolni továbbra sem lehet.

A delta nagyon indokolja

Az 5-11 éves korosztályon belül az Egyesült Államokban 1,8 millió koronavírusos esete következett be eddig a statisztikák szerint. Voltak olyan gyermekek is, akik nem élték túl a fertőzést, számuk ónem éri el a kétszázat, legtöbbjüknek pedig volt valamilyen alapbetegsége is.

Szakértők szerint a delta variáns megjelenés indokolja, hogy az iskolásokat beoltsák koronavírus ellen, de vannak olyan gyermekorvosok is, akik szerint erre a korosztályra annyira kicsi a fertőzés hatása, hogy felesleges annak minden tagját kitenni az oltásnak.

Másképp szervezik

A Kaiser Family Foundation felmérése szerint ugyanakkor mindössze a szülők harmada oltatná be gyermekét azonnal, ahogyan a vakcina elérhető lesz, másik egyharmaduk pedig várna, még mielőtt kéri a vakcinát. A szülők egy része a vakcina második adagjának beadását követő szívizom- és szívburokgyulladásos esetek miatt óvatos.

Az amerikai szövetségi kormány tisztában van azzal, hogy a korosztály beoltásához egészen másfajta attitűd kell, mint a felnőttek vagy akár a kamaszok oltásához.

A dozírozás más, és másnak kell lennie a döntés körüli tanácsadásnak, az oltás utáni várkaozási idő eltöltésének is,

valamint a szülőknek mindenképp meg kell tudniuk bízni azokban, akik jelen lesznek a vakcina beadásakor.

A gyermekorvosok tartanak a nehézségektől

A tömeges oltóközpontok nem jelentenek megfelelő megoldást a gyerekek immunizálására, minden tervet helyi, kisebb intézményi szinten kell meghozni, ezért iskolai rendelőket, közösségi központokat és gyermekorvosi rendelőket igyekeznek bevonni. A gyermekorvosok ugyanakkor úgy érzik, a kisebb praxisokat igencsak meg fogja terhelni ez a feladat, amely ráadásul egybeesik az influenzaszezonnal.

