Már drónokkal mentik az állatokat a tomboló vulkán fogságából

A spanyolországi La Palma szigeten, La Laguna térségében újabb falvakat fenyeget a láva, mely az állatokat sem kíméli. A speciális alakulatok drónokkal próbálják megmenteni őket – írja a hirado.hu.

A helyi sajtó az illetékes hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy a mintegy 1270 Celsius-fokos folyékony kőzet útban a tenger felé vészesen megközelített egy települést, a láva több száz házat és épületet semmisíthet meg, közte a falu régi templomát és a helyi iskolát is.

A természeti katasztrófa az állatokat sem kíméli. A speciális egységek eddig drónokkal szállítottak ételt a láva csapdájában rekedt kutyáknak. A napokban zöld utat kaptak a mentésre, de eddig nem jártak sikerrel.

„A drón öt méter magasan repül a föld felett, a kutyáknak ki kell jönniük, amikor meglátják, mert már hozzászoktak ahhoz, hogy etetik őket” – mondta a mentést koordináló cég vezetője.

A kezelőnek négy perce van arra, hogy a kutyát a hálóhoz csalja és biztonságos helyre repítse a lávafolyam felett. Nemrég egy sérült macskát mentettek ki, amelynek légzési nehézségei voltak, a gyors kezelésnek köszönhetően azonban sikerült megmenteni.

HELP FROM ABOVE: Drones drop food for dogs stranded by lava as Spanish volcano roars. https://t.co/wdbJ4AK0vo pic.twitter.com/44NCTWSDZf — ABC News (@ABC) October 15, 2021