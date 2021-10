Agyonlőttek egy ismert rappert

Több lövéssel agyonlőtték péntekre virradóan Stockholm egyik előkelő negyedében az egyik legismertebb svéd rappert, a 19 éves Einart - jelentette a helyi média.

Einar teljes neve Nils Kurt Erik Einar Gronberg volt. Már 16 évesen elindult a karrierje, 18 évesen vált széles körben ismertté The Cat in the Neighbourhood című dalával, négy albumot adott ki, több milliószor játszották le a dalait a zenei platformokon, és számos szakmai díjat elnyert. De messze nem csak a popzene világában szerzett magának hírnevet. A bandaháborúkban, amelyeknek több rapénekes is részese az országban, többször megfenyegették, tavaly pedig elrabolták és megverték. A média szerint a főváros Hammarby Sjostad nevű déli kerületében ölték meg az éjszaka.

Egy rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy ő a gyilkosság áldozata, a nyomozás elindult az ügyben,

legalább két embert gyanúsítanak a gyilkosság elkövetésével, de egyelőre senkit nem vettek őrizetbe, és nem ismert a tettes indítéka.

Két évtizeddel ezelőtt Svédország még azon európai országok közé tartozott, amelyekben a legkevesebb lőfegyveres támadást követték el, ma már azok közé, amelyekben a legsúlyosabb a helyzet, azon belül is főleg Stockholmban, Göteborgban és Malmőben.

Az esettel kapcsolatban még Stefan Löfven miniszterelnök is megszólalt, a fő ellenzéki párt szóvivője pedig kijelentette, hogy végre véget kellene vetni a bandaháborúknak az országban.

Nyitókép: Pixabay.com