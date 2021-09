Feloldják az oltott uniós állampolgárok amerikai beutazási tilalmát

Megszületett a megállapodás Washington és az uniós tárgyalófelek között: november elejétől a beoltott uniós állampolgárok beutazhatnak az Egyesült Államokba. A további részletek egyelőre nem ismertek - Thierry Breton, a belső piacért felelős európai biztos hétfőn Washingtonban találkozik Jeffrey Zients-szel, a Fehér Ház Covid-koordinátorával, és várhatóan mindkét fél bejelentést tesz még (amerikai idő szerint) hétfőn - írta a Politico és a USA Today.

Utóbbi portál azt írta, az USA az összes külföldről érkezőre új szabályokat vezetett be: az USA-ba való belépéshez a repülőre szállás előtt fel kell mutatniuk a teljes oltottságukat bizonyító dokumentumot, és továbbra is szükség lesz egy negatív, három napnál nem régebbi koronavírusteszt-eredményre. Az érintetteket nyomon követik majd, és a repülőkön továbbra is maszkot kell hordani.

Thierry Breton a Twitteren azt írta, üdvözli a megállapodást, ami az európai oltási kampány sikerességének fényében logikus döntés.

Réunion à Washington avec le coordinateur @WHCOVIDResponse Jeff Zients pour continuer à lutter contre la pandémie.



Je salue la levée de l'interdiction de voyager aux ?? pour les citoyens ?? entièrement vaccinés.



Une décision logique au vu du succès de notre campagne vaccinale. pic.twitter.com/1R1wVQvyAv — Thierry Breton (@ThierryBreton) September 20, 2021

Stavros Lambrindis, az Egyesült Államok uniós nagykövete is azt írta a Twitteren, hogy reméli, hogy "hamarosan pozitív bejelentés" lesz az amerikai utazási tilalomról.

A Donald Trump által elrendelt utazási tilalom 2020 márciusa óta van érvényben, és Joe Biden elnök megújította januári beiktatását követően. Csak néhány kivétel volt alóla: az amerikai állampolgárok, közvetlen családtagjaik, a zöldkártya-tulajdonosok hazatérhettek, rajtuk kívül csak a nemzeti érdekek miatt kivételben részesülők léphettek (illetve még most is csak ők léphetnek) az országba.

