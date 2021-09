Tüntetőkre nyitottak tüzet tálibok Kabulban – videók

Anelise Borges, a Euronews tudósítója saját Twitter-csatornáján tett közzé videókat az események előtti időszakról.

Ahogyan írja, a tálibok két órán keresztül próbálták meggyőzni az embereket arról, hogy fejezzék be a tüntetést és térjenek haza az utcáról, sikertelenül. "Megpróbálták lezárni az utakat és áthajtani a tüntetőkön. semmi sem működött" – írja oldalán a tudósító.

For the past two hours Taliban orders for people to disperse were ignored. They attempted to block roads and drive through protest. Nothing worked. Then they opened fire. pic.twitter.com/RrjRZBmRtr — Anelise Borges (@AnneliseBorges) September 7, 2021

Moment before Taliban started firing to disperse protest. They told journalists to stop filming and went in. Unclear if there are casualties, but there was heavy gunfire for about 10 minutes non stop. Street eerily silent now. pic.twitter.com/ki2FWxoRKZ Élő adás September 7, 2021

Ezt követően azt mondták az újságíróknak, hogy fejezzék be a forgatást, majd megkezdődött a lövöldözés. Borges a sérültek és áldozatok számáról nem tudott információt adni, de leírása szerint, melyet felvételekkel is alátámasztott, legalább tíz percig folyamatos volt a fegyverropogás.

Moment fire break out during protest in Kabul pic.twitter.com/nk9Us0Ok2Q — Anelise Borges (@AnneliseBorges) September 7, 2021

Nonstop gunfire. Right before this started, Taliban told us to stop filming. Reports of them still out holding group of women protesters at gunpoint. pic.twitter.com/7IkyTIeQFY — Anelise Borges (@AnneliseBorges) September 7, 2021

Egy későbbi twittben arról írt, hogy több újságírót is letartóztattak a tálibok, elvették tőlük képrögzítésre alkalmas eszközeiket és törölték azokról a helyszínen készített felvételeket. Több újságíró és operatőr tartózkodási helye sem ismert azóta, hogy a tálibok elvitték őket.

Nyitókép: MTI/AP/Vali Szabavun