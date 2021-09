Szokatlan delfinpusztulást észlelnek Hollandiában

Az Utrechti Egyetemen a döglött delfinek gyomortartalmának és általános egészségi állapotának vizsgálatával próbálják kideríteni a tömeges delfinpusztulás okát, ami lehet járvány vagy környezeti ártalom.

Közönséges barnadelfinek, más néven közönséges disznódelfinek összesen mintegy 100 felnőtt, 1,40 - 1,70 méteres példányát találták holtan, a legtöbbjüket erősen bomló állapotban, amiből arra következtetnek, hogy hosszabb ideje lebegtek döglötten a tengerben, mielőtt a víz partra mosta őket.

Az állatok az oszlásnak nagyjából ugyanazon szakaszában vannak, ami annak jele, hogy mind egyidőben pusztultak el.

"Since last Thursday SOS Dolphin has been flooded with reports of stranded dead porpoises in the Wadden Islands. The reports are coming through the various agencies in the islands including forest management Terschelling and Schiermonnikoog-Natuurmonumenten- pic.twitter.com/yml5ZC850B — ORCA (@OceanicRescue) August 31, 2021