Ida hurrikán: hetekig áram nélkül maradhat Louisiana

"Egy darabig biztosan nehéz lesz itt az élet" - summázza egy New Orleans környéki helyi vezető, aki akár erősebb jelzőt is használhatna.

A Nemzeti Gárda ötezer tagja végzi jelenleg is a kutató-mentő munkálatokat, a helyreállításban pedig 25 ezren vesznek részt. Legalább egy ember életét vesztette, amikor egy fa dőlt otthonára, a szakemberek szerint ugyanakkor a halálos áldozatok száma biztosan nőni fog, ahogyan a kutatás-mentés folyamata előrehalad - írja a BBC.

Újabb Katrinától tartottak

"A rendszerek, amelyekre az életek megmentése és városunk védelme érdekében támaszkodtunk, jól végezték feladatukat, és ezért hálásak vagyunk, de még nagyon sok munka vár ránk" - mondta LaToya Cantrell, New Orleans polgármestere hétfőn. Azokat, akik elmenekültek, arra biztatja, hogy ne is térjenek haza addig, amíg nem sikerült helyreállítani az elektromos hálózatot és a kommunikációs rendszereket.

A szárazföld belseje felé haladva az Ida trópusi viharrá gyengült, de még ezzel együtt is jelentős áradásokat okozhat. Korábban a Katrina hurrikánhoz hasonlították az akkor még hurrikánnak minősülő vihar lehetséges erejét. A Katrina 1800 ember életét követelte 2005-ben. New Orleans árvízi védvonalait a Katrina után megerősítették, és úgy tűnik, ez hatott is - de John Bel Edwards kormányzó így is azt mondja, katasztrofális hatása volt az Idának.

"Még mindig életmentő üzemmódban vagyunk"

- fogalmazott.

Még így is szerencsés New Orleans

Az Energy, a legnagyobb helyi energiacég már jelezte, hogy napokba telik az elektromos hálótat helyreállítása, a legjobban érintett területeken akár hetekig is kell várni majd az áramra.

Az államban egymillió háztartás van jelenleg áram nélkül.

Az Ida vasárnap sújtott le New Orleans városára négyes kategóriájú hurrikánként: ez azt jelenti, hogy fákban, épületekben és az elektromos hálózatban is jelentős károkat okozott. Jelenleg már csak egyes kategóriájú vihar, 240 kilométer per óráról 95 kilométer per órásra csillapult az általa hozott szél ereje.

Nada Tafik a BBC tudósítója szerint a nap jelenleg már mosolyog New Orleans-ra, miközben a város károkat vesz számba. Louis Armstrong egykori második otthona egy halom téglává vált, de a városbeliek így is szerencsésnek érzik magukat, a károkat a Katrina okozta károkkal összehasonlítva. Ahogy azonban a várostól távolabbra halad az ember, és elhagyja a Katrina miatt felépített védvonalakat, rosszabb a helyzet - van, aki még háza tetején várja a mentést. Az utak is sok helyen járhatatlanok, sokan vesztették el otthonukat.

A koronavírus is nehézség volt

A koronavírus ráadásul megnehezítette az Idával való küzdelmet is: normál esetben a kórházakat hurrikán esetén kiürítik, de erre most nem volt lehetőség a koronavírusos betegek miatt. Nem volt hely számukra az államban egy kórházban sem. A hurrikán le is tépte egy kórház tetejét, de a dolgozók elmondása szerint betegeik nem voltak veszélyben egy percig sem.

Az Ida a Katrina tizenhatodik évfordulóján érkezett. A klímaváltozás a hurrikánok gyakoriságára tett hatása egyelőre ismeretlen, de a megnövekedett tengerfelszíni hőmérséklet felmelegíti a fölötte lévő levegőt, így több energia áll rendelkezésre a hurrikánok kialakulásához. Ennek eredményeképpen a viharok valószínűleg intenzívebbek lesznek, és szélsőségesebb csapadékkal járnak. A hurrikánok besorolása A Saffir-Simpson skála szerint a hurrikánok besorolása erősségük szerint a következőképp alakul:

Egyes kategória: 119-153 kilométer per óra, a nagyon veszélyes szelek károkat okozhatnak.

Kettes kategória: 154-177 kilométer per óra, az extrémen veszélyes szelek nagy károkat okozhatnak.

Hármas kategória: 178-208 kilométer per óra, pusztító károk várhatók.

Négyes kategória: 209-250 kilométer per óra, katasztrofális károk várhatók.

ötös kategória: 252 kilométer per óra fölötti szél, katasztrofális károk következnek be, házakat bonthat el a szél, hetekre vagy hónapokra lakhatatlanná válhat a környék.

Nyitókép: Az Ida névre keresztelt trópusi viharról tudósító forgatócsoport a Pontchartrain-tó partján New Orleansban 2021. augusztus 29-én. MTI/AP/Gerald Herbert