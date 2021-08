Egy csapat fegyveressel a háta mögött nyugtatgatott a riporter, nincs félnivaló a táliboktól

A képernyőn feltűnt hírolvasó arról beszélt gépfegyveres katonákkal a háta mögött, hogy Afganisztán lakóinak nem kell tartaniuk a táliboktól – írja a Hvg.hu.

A jelenetről két klip is elterjedt a közösségi médiában, de csak a hosszabb változatban látszódik, hogy egy kisebb csapat fegyveres figyelte a riporter minden szavát.

With armed Taliban fighters standing behind him, the presenter of Afghan TV's Peace Studio political debate programme says the Islamic Emirate (Taliban's preferred name) wants the public to "cooperate with it and should not be afraid".pic.twitter.com/rclw3P9E7M — Kian Sharifi (@KianSharifi) August 29, 2021