Meghozta a járványkezelési szabályokra vonatkozó újabb döntést Horvátország

Horvátországban az elmúlt 24 órában 308 új esetet azonosítottak, a háromszorosát az egy héttel korábbinak, így a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 366 ezret. A Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon két beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8280-ra emelkedett. Kórházban 199 beteget ápolnak, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

A horvát válságstáb pénteken további két héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat. Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak 24 óráig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatását és a beutazást is védettségi igazoláshoz kötötték.

Szlovéniában felmerült a távoktatás és a védettség összekötése

Miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) májusban a 12-15 éves kiskorúak számára is ajánlotta a Pfizer-BioNTech-féle vakcinát - amelynek beadására addig csak 16 éves kortól volt lehetőség -, Szlovéniában is megkezdték ennek a korosztálynak az oltását. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban a jogosultak 45, illetve 40 százaléka kapott első és második oltást. Ugyanakkor a 12-18 év közötti korosztályban ez az arány 14, illetve 8,5 százalék.

A hatóságok azt szeretnék elérni, hogy még az iskolakezdés előtt minél több diák kapja meg az oltást, hogy a hagyományos tanévkezdés ne kerülhessen veszélybe.

A szlovén kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottsága azt is javasolta a kabinetnek, hogy a felsőoktatási intézményekhez hasonlóan az általános és középiskolákban is kössék védettségi igazoláshoz a jelenléti oktatást szeptembertől. Azoknak, akiket nem oltottak be, és nem estek át a fertőzésen, kétnaponta kellene teszteltetniük magukat.

Nyitókép: Pixabay