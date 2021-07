A koronavírus-világjárvány európai kezdetét az ausztriai Ischglben tartott bulikhoz kötik: klubokban fertőzött meg sokakat a vírus, akik aztán hazavitték azt családjaikhoz. A tavaly nyáron újranyitott éjszakai klubokhoz is járványgócokat kötöttek: erről számoltak be olasz lapok Szardínia szigetével kapcsolatosan, ahova sok olasz fiatal utazott el azért, hogy a karanténidőszak után végre bulizhasson.

Egyikük, a Corriere della Serának Martinaként nyilatkozva árulta el, hogy egyetlen éjszakányi buli ára az volt, hogy teljes családját megfertőzte, édesapja pedig az életéért küzd. A 21 éves Francesco hozzátette egy másik lapban: azt mondták nekik, ha maszkot viselnek, biztonságban lesznek, ők pedig követték az utasításokat. "Ne vádoljanak minket, ha újra nőni fognak a fertőzésszámok. Huszonévesek vagyunk, szerettük volna visszakapni az életünket" - mondta el.

Mindenhol gócpontok

Nemcsak Ausztriában és Szardínián, de Szöulban és Bangkokban is kötöttek már kitöréseket klubokhoz: Bangkokban 196 helyszín bezárása követte a felismerést. Sok ország épp ezért nehezen dönt arról, hogy megnyissa éjszakai szórakozóhelyeit, Nagy-Britanniában azonban ismét működhetnek a klubok. Az intézményekben ráadásul

sem távolságot nem kell tartani, sem maszkot nem kötelező viselni

annak dacára, hogy egy kutatás korábban bebizonyította: a Cambridge-i Egyetemen tavaly ősszel előfordult koronavírusos esetek háromnegyede egyetlen klubhoz köthető.

Boris Johnson és a brit kormány azt tervezi, hogy ősztől csak a teljesen immunizált emberek látogathatják majd ezeket az intézményeket, ám addig még másfél hónap van hátra.

Óvatos nyitás az olaszoknál

Az olaszok a tavalyi szardíniai esetek után érthetően óvatosabban állnak hozzá a klubok újranyitásához, mivel az őszi hullámot jó eséllyel a szardíniai Billionaire klubban elindult fertőzésláncolat indította el. A Flavio Briatore tulajdonolta klubban, amely ellen eljárás is indult a járványügyi intézkedések figyelmen kívül hagyása miatt, a tulaj mellett Silvio Berlusconi is megbetegedett. Focisták, más hírességek és egyszerű bulizók is megfertőződtek a Billionaire-ben, de két másik szardíniai klub is fertőzésláncolatot indított el, és azokkal szemben is eljárás indult.

Veszélyesek a klubok

Walter Ricciardi, az olasz egészségügyi minisztérium tudományos tanácsadója idén júliusban azt mondta, hogy az éjszakai klubok különösen veszélyes környezetet jelentenek a vírus terjedése szempontjából. "Csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy megfertőződjünk.

A diszkóknak csak nagyon szigorú ellenőrzés mellett szabadna kinyitniuk,

és csak olyanoknak lenne szabad belépniük, akik be vannak oltva, akik már átestek a koronavíruson vagy akik negatív tesztet mutatnak be" - mondta.

A tavalyi nyár után azonban kevesebben igyekeznek vissza kétségbeesetten a szórakozóhelyekre.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Alberto Pezzali