Erős fény, hangos zaj - videón a meteor, ami elzúgott Norvégia felett

A rendőrséghez több bejelentés is érkezett rendkívül erős fényjelenségről, illetve hangos zajról.

A VG egyik újságírója a jelenséget egy tűzlabdaként írta le, amely az egész eget megvilágította. A meteort helyi idő szerint egy óra után észlelték az éjszakai égbolton.

A jelenséget nemcsak Norvégia déli részén, de Svédországban is látták.

Szakértők szerint a meteor részei az Oslótól nyugatra lévő térségekben csapódhattak földbe. Vegard Lundby, a meteorok megfigyelésével foglalkozó norvég hálózat szóvivője az NRK-nak nyilatkozva elmondta, hogy jelenleg gőzerővel dolgoznak a becslések szerint több kilogramm súlyú, tudományos vizsgálatok szempontjából értékes darabok felkutatásán.

A #meteor broke up in the atmosphere over Oslo Norway a little over an hour ago and this person caught it on their Tesla dash cam. ?



pic.twitter.com/T0JqUsl7BV — Bruno (@BrunoPresents) July 24, 2021