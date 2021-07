Rosszul sült el a CDU-kancellárjelölt nevetgélése

A németek 26 százaléka gondolja úgy, hogy Armin Laschet, a jobbközép CDU kancellárjelöltje megfelelően tudná kezelni az áradások utáni helyzetet – ez derül ki a Civey közvélemény-kutató intézet legfrissebb elemzéséből, amit az elmúlt héten több németországi régióban történt katasztrófa után készítettek. Szociáldemokrata kihívója, Olaf Scholz esetében ez az arány 41 százalékos.

Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézetének igazgatója szerint Laschet megítélését rontotta az a videofelvétel, amin az látszik, hogy a kancellárjelölt nevetgél, míg a német elnök az áldozatok hozzátartozóihoz beszél.

Sokan úgy vélték, hogy ez rossz gesztus, és ilyet nem szabadna csinálnia, amiért a kancellárjelölt elnézést is kért.

A brüsszeli politikus szerint Laschetnek, aki az áradásokban érintett Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke is, az sem használ, hogy kormánya nem reagált elég hamar a várható katasztrófát előrejelző figyelmeztetésekre.

Bauer Bence szerint azonban

a népszerűségvesztés csak egy kilengés lehet,

ezt mutatja a kutatás egy másik eredménye is: az emberek javarészt, 36 százalékban ugyanis a CDU/CSU válságkezelésében bíznak, szemben a SPD-ével, amiben csak 19 százalék, míg a zöldekében 17 százalék, tehát meglehetősen árnyalt a kép. „Nemcsak a miniszterelnök, illetve az egyes kancellárjelöltek válságkezelését vizsgálták a németek, hanem a pártokét is, és azokat a kormányzati, nagy tapasztalattal bíró politikai erőit is, amelyek a jelöltek mögött vannak” – magyarázta a szakértő.

A felmérés szerint a németek 70 százalékát nem befolyásolja a katasztrófa abban, hogy kire szavaz majd a szeptemberi szövetségi választáson. A CDU népszerűsége is töretlen, van ahol már 30 százalékkal vezet. Jelenleg a legvalószínűbb, hogy ősztől CDU–zöld-koalíció vezeti majd Németországot, ám az is elképzelhető, hogy a koalícióba a liberálisok is bekerülnek majd.

