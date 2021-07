Elindult Richard Branson az űrbe

Richard Branson angol milliárdos a Virgin Galatic nevű űrjárműve fedélzetén elindult a világűr peremére Új-Mexikóból.

A Unity22 hatfős legénységgel szállt fel, a milliárdoson kívül csak a cég alkalmazottai utaznak a fedélzeten, akik a kétórás úton mintegy 90 kilométeres magasságba jutnak fel, pár percig a súlytalanság állapotában lesznek, és megnézhetik a Föld görbületét.

Branson kereskedelmi űrutazási szolgáltatást akar indítani. Nagyjából 600-an már be is fizették az előleget a kirándulásra. A menetjegy teljes ára elérheti a 250 ezer fontot (102 millió forint).

Élő közvetítés az űrutazásról:

WATCH LIVE: @RichardBranson and crew of mission specialists fly to space on @VirginGalactic’s #Unity22. A new space age is here... https://t.co/kLI6mGCUro