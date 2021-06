Amelyik városi alkalmazásban álló dolgozónak nincsen nyomós vallási vagy orvosi indoka arra, hogy nem akarja felvenni a vakcinát, azt akár ki rúghatják majd állásából San Francisco városa. Az intézkedés akkor lép életbe, amikor a jelenlegi vészhelyzeti használatbavételi engedély helyett teljes körű engedélyt kapnak az Egyesült Államokban használatos vakcinák, írja a MedicalXpress.

A várakozások szerint ez hónapokon belül meg fog történni, amint pedig életbe lép a helyzet, tíz hete lesz minden, a város alkalmazásában álló dolgozónak arra, hogy ha addig nem oltatta be magát, akkor ezen változtasson.

A 900 ezer lakossal bíró San Francisco az egyik legszigorúbb járványügyi intézkedéseket alkalmazó amerikai város, amely tavaly a lezárásokat is elsők közt vezette be, és nagyon jól áll az átoltottság terén is.

A 12 év fölötti lakosok 70 százaléka van már két adagnyi vakcinával beoltva a metropoliszban.

Az oltásokkal kapcsolatos szigor sokféle típusú munkát végző dolgozót érint, a tanárokat ugyanakkor nem, mivel ők szövetségi szinten foglalkoztatottak.

"Ez a döntés az alkalmazottaink és az általunk kiszolgált közönség egészségét és biztonságát szolgálja – mondta Carol Isen, a San Francisco városának humán erőforrás igazgatója. – Arról van szó, hogy megvédjük a várost, mint munkáltatót attól, amit elfogadhatatlan kockázatnak tartunk."

Mindezt előkészítendő hétfőtől harminc nap áll a dolgozók rendelkezésére ahhoz, hogy tájékoztassák a várost oltási státuszukról. A város alkalmazásában állók 55 százaléka már legalább részben oltott, 5 százalékról pedig tudható, hogy oltatlan. A fennmaradó 40 százalék oltottsági státusza ismeretlen.

A város San Francisco második legnagyobb munkáltatója a helyi egyetem után.

Korábban az egyetem is arról nyilatkozott, hogy minden dolgozójától és hallgatójától megköveteli majd, hogy beoltassák magukat az őszi tanévkezdésre, ám később visszakoztak. Az egyetemen több mint félmillió ember tanul és dolgozik.

Grant Colfax, a San Franciscó-i Közegészségügyi Hivatal igazgatója szerint a munkaerő védelme különösen fontos, mivel a rendkívül fertőző delta variáns egyre nagyobb teret nyer az Egyesült Államokban.

"Tekintettel arra – mondta Colfax –, hogy a delta itt van, és valószínű, hogy a város egész területén növekedni fog az előfordulása, mindent meg kell tennünk a városi munkaerő és az általunk kiszolgált lakosság védelme érdekében, különösen a város újbóli megnyitásakor."

Nyitókép: Látogatók a biztonságos távolságtartást jelző körökön belül a San Franciscó-i Dolores Parkban 2020. május 22-én, a koronavírus-járvány idején. (MTI/EPA/John G. Mabanglo)