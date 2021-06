Ez a multi nem engedi vissza oltatlan dolgozóit az irodába

A Morgan Stanley legtöbb irodájában alkalmazza a szabályt, amelyet egyébként a nagy amerikai pénzügyi cégek legnagyobb része is bevezetett, írja a CNBC. Július 12-étől a munkavállalók nagyobb tömege tér vissza irodai munkavégzésre, ezzel párhuzamosan pedig július elsején minden dolgozónak nyilatkoznia kell a munkáltató felé arról, beoltották-e már. Akit nem, vagy még csak egy adaggal az nem járhat be 12-étől dolgozni, aki viszont az irodából dolgozik, annak már nem kell majd maszkot viselnie és a védőtávolság betartását sem követelik meg.

Több nagy amerikai cég hasonló szabályozással szervezi meg az irodai munkavégzést. A Blackstone már júniusban oltottsághoz kötötte az irodába való visszatérést, a Goldman Sachs pedig minden munkatársától bekérte oltottsági státuszát. A Morgan Stanley korábban csak bizonyos munkakörökben alkalmazott dolgozóitól követelte meg, hogy oltottan dolgozzanak az irodából.

A pénzügyi szektor mellett a légi közlekedésben is új szabályokat vezetnek be Amerikában a pandémia hatására: a United Airlines a magas fertőzöttségi adatokkal rendelkező országokba csak teljesen beoltott legénységgel indít légi járatokat. India, Brazília, Chile, Peru, Kolumbia és Argentína szerepel jelenleg ezen a listán, de a Reuters információi szerint Kínára és Tajvanra is kiterjeszthetik a szabályt. A szabály augusztus elsejétől vonatkozik a pilótákra, július 31-től pedig a légiutas-kísérőkre. A társaság a múlt hónapban tette közzé, hogy bár nem követel oltottságot a pilótáktól, pénzjutalomban részesíti azokat, akik oltatnak. Azokba az országokba pedig, amelyek ezt megkövetelik, csak oltott pilótákkal repülnek.

Nyitókép: Váli Miklós