New York Times-újságírók telefonbeszélgetéseit szerezte meg titokban a Trump-adminisztráció

Minderről a Biden-adminisztráció tájékoztatta a lapot: 2017-ben Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau és Michael Schmidt négyhavi telefonos tevékenysége került az igazságügyminisztériumhoz. Arról is döntés született, hogy az érintettek elektronikus levelezésének naplóihoz is hozzáférhessenek, a levelek tartalma nélkül, de ezeket az adatokat végül nem gyűjtötték be – írja a CNN.

A négy újságíró neve alatt jelent meg 2017 áprilisában egy cikk arról, hogy az FBI korábbi igazgatója, James Comey hogyan kezelt bizonyos nyomozásokat a 2016-os választások idején.

"Az újságírók telefonhívásainak lefoglalása mélyen aláássa a sajtószabadságot" – mondta Dean Baquet, a lap ügyvezető szerkesztője.

"Azzal fenyeget, hogy elhallgattatja azokat a forrásokat, akiktől függünk, hogy a nyilvánosságot alapvető információkkal lássuk el a kormány tevékenységéről".

Az eset nem egyedülálló és rámutat arra, hogyan kezelte a Trump-adminisztráció az újságírók szerepvállalásával is járó kiszivárogtatások ügyét. A CNN Pentagon-tudósítóját, Barbara Starrt is nemrég értesítették arról, hogy szintén 2017-ben két hónapon keresztül hallgatták le telefonját és figyelték levelezését, a Washington Post három újságírója pedig szintén ebben az évben azért került hasonló elbánás alá, mert az FBI Oroszországot érintő vizsgálatairól írt. A BuzzFeed, a Politico és a The New York Times gy-egy újságírójának telefonos és e-mailes tevékenységét is megfigyelték orosz tematikájú cikkek miatt.

Az igazságügyminisztérium a friss ügy kapcsán arról tett közzé nyilatkozatot, hogy a négy újságíró nem volt gyanúsítottja az ügynek, melynek keretében megfigyelték őket, illetve hogy 2019-ben és 2020-ban minden alkalommal értesítették az újságírókat, ha kiszivárogtatási ügyben őket is érintő vizsgálódás zajlott.

Joe Biden amerikai elnök a múlt hónapban a CNN-nek azt nyilatkozta, nem akarja engedni, hogy hasonló nyomozások során újságírókat hallgassanak le. Az igazságügyi minisztérium szabályzata szerint a minisztérium bírósági végzéssel titokban,

az újságírók tudta nélkül szerezheti meg adataikat.

A minisztérium 2015-ben, az Obama-kormányzat idején felülvizsgált, némileg szigorúbb irányelveket fogalmazott meg a médiakérelmek kiadására vonatkozóan, amelyek előírják, hogy a főügyésznek engedélyeznie kell az idézéseket, ha azok az újságírók hírszerzési tevékenységével kapcsolatosak.

Az irányelv azonban továbbra is széles mozgásteret biztosít a főügyésznek és a minisztérium más vezető tisztségviselőinek arra, hogy újságírókról szerezzenek információt és kezdetben titokban tartsák az ügyet.

