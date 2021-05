Nem hagyta szó nélkül Peking Joe Biden állításait

Biden annak a lehetőségnek a vizsgálatát is kérte, hogy a kórokozó SARS-CoV-2-vírus egy kínai laboratóriumból kerülhetett ki.

Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő csütörtöki sajtótájékoztatóján emlékeztetett: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői februárban, a koronavírus első ismert felbukkanási helyeként ismert, közép-kínai Vuhanban folytatott vizsgálataik során arra a megállapításra jutottak, hogy "rendkívül valószínűtlen", hogy a koronavírus laboratóriumból szabadult volna el.

Csao úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államokat "nem érdeklik a tények és az igazság". A szóvivő, aki korábban a Twitter-oldalán is közzétett olyan elméletet, miszerint a koronavírust akár az amerikai hadsereg is behurcolhatta Vuhanba, csütörtökön arról beszélt, hogy a kórokozó amerikai katonai laboratóriumból is származhat. Úgy fogalmazott: "számos kétség merült már fel" a Fort Detricknél lévő laboratóriummal kapcsolatban, ezen kívül pedig - tette hozzá, - az Egyesült Államok még több mint kétszáz másik laboratóriumot működtet világszerte.

Csao hangsúlyozta: Washingtonban egyesek az őket a járvánnyal kapcsolatban terhelő felelősségről kívánják elvonni a figyelmet a "megbélyegzéssel és politikai manipulációval". Aláhúzta: amennyiben az Egyesült Államok felkéri Kínát, hogy vegyen részt egy teljes körű vizsgálatban, úgy Kína is arra fogja kérni az Egyesült Államokat, hogy Pekinget követve engedélyezzen nemzetközi vizsgálatokat a saját területén.

